Elon Musk çocuklarının annesi Shivon Zilis ile ilişkisini gerekçe belirtmeden bitirdi

Elon Musk'ın beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Shivon Zilis, ayrıldıklarını ve Musk'ın ilişkiyi "hiçbir uyarıda bulunmadan" bitirdiğini açıkladı.

Musk'tan dört çocuğu olan Zilis, ayrılıkla ilgili uzun bir açıklama yayımlamak için teknoloji girişimcisinin sosyal medya platformu X'i kullandı.

Zilis, paylaşımında Musk'ın 24 Eylül'de kendisine gönderdiği mesajların ekran görüntüsünü yayımladı. "Bir hafta içinde, hiçbir uyarı olmadan aşık olmaktan vazgeçmeye geçmek zor, ama bazen böyle oluyor işte" diye yazan Zilis, Musk'a karşı hâlâ büyük bir sevgi beslediğini belirtti.

"ONA SEVİLMENİN NASIL BİR ŞEY OLDUĞUNU GÖSTERDİM"

"Aşkın doruk noktasından bir hafta içinde, hiçbir uyarı olmadan, aşkı terk etmek zor, ama bazen işler böyle oluyor işte" diyen Zilis, "Elon'a derinlemesine anlaşılmanın, beslenmenin ve istikrarlı, nazik bir sevgiyle huzur içinde sevilmenin nasıl bir şey olduğunu gösterebildiğim için mutluyum. Çocukluğunun çalkantılı doğası, sık sık acı çeken ruhu ve insanlık için verdiği mücadele göz önüne alındığında, ona bu dünyanın sağlayabileceği en derin ve en istikrarlı sevgi biçimini hissettirmek istedim. Bunu yapabildiğim için kalbim mutlulukla dolu ve umarım kalıcı bir olumlu etki bırakır" ifadesini kullandı.

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"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

"Biz her zaman onun güvenli alanıydık. Hepimizin onu görmekten çok mutlu olduğu, onun militan yaşamının aksine her zaman mutluluk ve sevgiyle dolu, savaş alanından uzaklaşmak, kalbini ve ruhunu yeniden şarj etmek için ihtiyaç duyduğu bir mola yeriydik" diyen Zilis, "Onun için o dengeleyici, güvenli, sakin ve sevgi dolu yer olmak, üzgün olduğu zamanlarda yüzüne yeniden bir gülümseme getirmek benim için çok önemliydi. Onu çok özleyeceğim" mesajını yazdı.

"BANA 100 ÖMÜRLÜK BİLGİ ÖĞRETTİ"

"Onu hayattan çok sevdim ve bana 100 ömürlük bilgi öğretti" diyen Zilis, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hayatıma anlam kattı, bu yüzden büyük bir kayıp var, ama neyse ki hayatımın dört güzel küçük aşkını dünyaya getirdik. Çocuklarımız için minnettarım ve her günü hayatımın en güzel günü yapıyorlar! Umarım ve dua ediyorum ki, o ve ben harika arkadaşlar ve ortak ebeveynler olabiliriz."

Zilis, "Çok üzgünüm, Elon Musk'ı çok önemsiyorum ve her zaman onun mutluluğu için dua edeceğim. Yolun açık olsun Elon, dünya senin gibi birine sahip olduğu için şanslı" diyerek sözlerini tamamladı.

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MUSK'IN ESKİ ÇALIŞANIYDI

Tesla CEO'sunun dört farklı kadından 14 çocuğu var. Bunlardan dördü, Zilis ile birlikteliğinden dünyaya geldi.

Zilis ile dünyanın ilk trilyoneri olan Musk'ın 2021'de doğan ikizler Strider ve Azure, 2024'te doğan kızları Arcadia ve 2025'in başlarında doğan oğulları Seldon olmak üzere dört çocuğu var.

Zilis, Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi olan Neuralink'te operasyonlar ve özel projeler direktörü olarak görev yaptı. Daha önce Tesla'nın autopilot ve çip tasarım ekibinde proje direktörü olarak çalışan Zilis, Musk'ın kurucu ortakları arasında yer aldığı OpenAI organizasyonunda da yönetim kurulu üyesiydi.