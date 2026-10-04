Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'tan ilk kare
Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile birlikteliğini gizli tutan Devrim Özkan, aşkını ilan etti. Özkan, sevgilisiyle olan fotoğraflarını ilk kez paylaştı
Giriş: 04 Ekim 2026 - 10:21 Güncelleme:
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Oyuncu Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın rol aldıkları bir dizide arkadaşlıkları aşka dönüştüğü ileri sürülmüştü.
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Ancak iddialar karşısında hep sessiz kalmayı tercih eden ikiliden Devrim Özkan, ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.
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Özkan, Deniz Can Aktaş ile birlikte yer aldıkları romantik kareleri sosyal hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.