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        Haberler Magazin Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'tan ilk kare

        Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'tan ilk kare

        Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile birlikteliğini gizli tutan Devrim Özkan, aşkını ilan etti. Özkan, sevgilisiyle olan fotoğraflarını ilk kez paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Oyuncu Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın rol aldıkları bir dizide arkadaşlıkları aşka dönüştüğü ileri sürülmüştü.

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        Ancak iddialar karşısında hep sessiz kalmayı tercih eden ikiliden Devrim Özkan, ilişkisini sosyal medyadan ilan etti.

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        Özkan, Deniz Can Aktaş ile birlikte yer aldıkları romantik kareleri sosyal hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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        Öte yandan Aktaş da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda hayatında biri olduğunu ilk kez açıklamıştı.

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        Deniz Can Aktaş, "Hayatımda bir aşk var. Beni mutlu eden bir aşk..." sözleriyle ilişkiyi doğrulamıştı.

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        #Devrim Özkan
        #Deniz Can Aktaş
        #aşk
        #fotoğraf
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