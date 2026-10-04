Havaların soğumasıyla birlikte gribin yanı sıra nezle ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel grip vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Basit bir solunum yolu enfeksiyonu olarak görülen gribin; kronik hastalıkları tetikleyebileceğini, zatürre gibi ağır akciğer enfeksiyonlarına, hastanede yatmaya ve hatta ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirten Dr. Lale Dicle Güneş, gripten korunmada grip aşısının çok önemli olduğunu söyledi.

Dr. Güneş, gribin bazen çok kolay iyileşebilen bir solunum yolu hastalığı olmakla birlikte bazen mevcut kronik hastalıkların çok ağırlaşmasına, zatüre gibi akciğer enfeksiyonlarının gelişmesine, dolayısıyla hastanede yatmaya, ağır ilaç tedavileri kullanmaya gerek verecek kadar kötü sonuçlar açabilmesine hatta ölümle sonuçlanabilmesine sebep olacak bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

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Mevsimsel hastalıkların havanın hızlı ani değişimine vücudun bağışıklık sisteminin cevap verememesiyle ortaya çıktığını aktaran Dr. Güneş, "Bu hastalıklar grip, nezle, soğuk algınlığı olabilmekte, belirtileri birbirine benzemektedir. Gribe yakalanmamaya çalışılmalı; ancak yakalanırsak da hastalığı en hafif şekilde atlatmaya çalışmak çok önemlidir" dedi.

GRİP AŞISI HER MEVSİMSEL HASTALIKTAN KORUR MU?

Dr. Güneş, "Grip aşısı tüm mevsimsel hastalıklardan korumaz. Yalnızca o dönem ortamda bulunan 3-4 çeşit influenza virüsü suşuna karşı geliştirilir ve ortalama maksimum 12 ay koruma sağlar. Diğer enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu yoktur" diye konuştu.

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GRİP AŞISINI KİMLER YAPTIRMALI?

Dr. Lale Dicle Güneş, özellikle risk grubunda yer alan kişilerin aşıyı ihmal etmemesi gerektiğini belirterek şu gruplara dikkat çekti:

- 65 yaş üstü bireyler

- Kronik hastalığı bulunanlar (hastalığın seyrinin kötüleşmesini önlemek için)

- Hamileler

- Yaşlı hasta bakanlar, evde kanser hastası olanlar gibi riskli kişilerle yakın temasta bulunanlar

- Sağlık çalışanları

- Kanser gibi bağışıklık sistemini baskılayan ağır hastalık geçirenler.

AĞIR YUMURTA ALERJİSİ OLANLARA GRİP AŞISI ÖNERİLMİYOR

Öte yandan daha önceki grip aşılarında ağır bir alerji durumu yaşamış kişilere grip aşısı önermediklerini söyleyen Dr. Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yumurta alerjisi, basit bir yumurta alerjisi şeklindeyse grip aşısı olabilir ama ağır yumurta alerjisi olanlara grip aşısını önermeyiz. Ayrıca Guillain-Barre dediğimiz periferik tutulumlu bir nörolojik hastalık vardır. Daha önceki aşılarında böyle bir hastalık yaşamış kişilere de yine aynı şekilde grip aşısı olmalarını önermeyiz."

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OKULLAR AÇILDI, ÇOCUKLARA GRİP AŞISI YAPILMALI MI?

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda bulaş riskinin arttığına dikkat çeken Dr. Güneş, çocuklara da grip aşısı önerildiğini ve 6 aydan itibaren çocuklara grip aşısı yapılabileceğini belirtti.

Dr. Güneş, ilk 3 yaşa kadar olan çocuklarda aşının 4 hafta arayla iki yarım doz şeklinde uygulanması gerektiğini, okul çocuklarına ise tam doz yapılabileceğini aktardı.

AŞI İÇİN EN DOĞRU ZAMAN: EYLÜL VE EKİM

Aşılama için en ideal dönemin eylül ve ekim ayları olduğunu vurgulayan Dr. Lale Dicle Güneş, ocak ayına kadar aşılamanın devam edebileceğini ancak en kıymetli adayın virüsle hiç karşılaşmadan bu dönemde aşılanan kişiler olduğunu ifade etti.

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GRİP AŞISI HASTALIĞIN AĞIRLAŞMASINI ENGELLİYOR

Aşının gribe yakalanmayı yüzde 100 engellediği düşüncesinin yanlış olduğuna işaret eden Dr. Güneş, aşının bireysel bazda yüzde 60-70 koruma sağladığını belirtti.

Virüsün mutasyona uğraması ve kişisel bağışıklık faktörlerine de dikkat çeken Dr. Güneş, "Aşı tamamen hastalıktan korumasa bile hastalığın hafif atlatılmasını ve zatürre gibi ağır komplikasyonlara dönüşmesini engellemek açısından hayati önem taşır" dedi.

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER

• Öncelikle antibiyotik kullanımı viral hastalıklarda yanlıştır, bağışıklık sistemini zorlar ve gripte yeri yoktur.

• Kişisel hijyene dikkat edilmeli, dışarıdan gelince ve yemekten önce eller sık sık su ve sabunla yıkanmalıdır.

• Öpüşmek ve tokalaşmak yerine sadece selamlaşmakla yetinilmelidir.

• Kalabalık ve riskli ortamlarda maske kullanılmalıdır.

• Düzenli beslenmek, bol su içmek, C vitamini almak ve düzenli uyumak bağışıklığı güçlendirir.

• Grip olunduğunda kalabalıklardan uzak durulmalı, öğrenciler okula ve çalışanlar işe gönderilmemelidir.

• Antiviral ilaçlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

• Yatak istirahati yapılmalı, bol sıvı, çorba ve bitki çayları tüketilmelidir.

• Yaşlılar ve riskli kişilerden uzak durulmalı, kapalı ortamlarda maske takılmalıdır.

• Cep telefonlarının çoğu mikrop taşır, özellikle hapşıranların, hastalık belirtisi taşıyanların cep telefonları kullanılmamalıdır.

• Ev içi mikrop yayıcıların başında uzaktan kumanda cihazları geliyor, bu cihazlar da temiz tutulmalı ve sık sık temizlenmelidir.

• Yastık kılıfları, çarşaflar ve havlular mikropların yuvalandığı yerlerdir. Havlu gibi hijyen eşyaları ortak kullanılmamalı. Nezle, grip sonrasında da yastık kılıfları ve çarşafları hemen değiştirilmelidir.