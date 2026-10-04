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        Haberler Dünya Berlin’de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı gösteri yaptı

        Berlin’de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı gösteri yaptı

        Almanya'nın başkenti Berlin'de silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı gösteri düzenlendi. Berlin polisi, gösteriye 5 bin 800 kişinin katıldığını ifade ederken, organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Almanya'nın başkenti Berlin'de, silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı gösteri yapıldı.

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        Çeşitli grupların oluşturduğu bir inisiyatifin çağrısıyla "Silahlanmaya, zorunlu askerliğe ve savaşa hayır-Barış, demokratik haklar ve sosyal güvenlik" sloganıyla tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) önünde toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

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        Filistin destekçilerinin de katıldığı gösteride, "Almanya soykırımda suç ortağıdır", "2026-İsrail Gazze'de uçurtmaları yasaklıyor, Almanya kelimeleri", "Namibya, Auschwitz, Gazze-Almanya Lahey'e", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Savaşı değil, barışı kazanalım", "Sağlık sistemi için, öldürme sistemi için değil", "Kışlalar yerine hastaneler", "Gençler savaşa karşı", "Silahsızlanma, iklim ve çevreyi koruma için para ayırın", "Savaş için silahlar yerine mahallemiz için para" ve "Barış diyorlar savaşa hazırlanıyorlar" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

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        Alman hükümeti ve İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteride, 2 kişi gözaltına alındı. Berlin polisi, gösteriye 5 bin 800 kişinin katıldığını ifade ederken, organizatörler bu sayının 20 binin üzerinde olduğunu belirtti.

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