Berlin’de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı gösteri yaptı

Filistin destekçilerinin de katıldığı gösteride, "Almanya soykırımda suç ortağıdır", "2026-İsrail Gazze'de uçurtmaları yasaklıyor, Almanya kelimeleri", "Namibya, Auschwitz, Gazze-Almanya Lahey'e", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Savaşı değil, barışı kazanalım", "Sağlık sistemi için, öldürme sistemi için değil", "Kışlalar yerine hastaneler", "Gençler savaşa karşı", "Silahsızlanma, iklim ve çevreyi koruma için para ayırın", "Savaş için silahlar yerine mahallemiz için para" ve "Barış diyorlar savaşa hazırlanıyorlar" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.