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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti

        ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti

        ABD Başkanı Trump, "İran konusunda karar verme aşamasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Trump'tan İran'a ilişkin: Karar aşamasındayım

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek, "Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" dedi.

        Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.

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        ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.

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        #ABD Başkanı Trump
        #iran
        #haberler
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