Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin

Sarandos ve Peters, UBS'nin küresel teknoloji, medya ve telekomünikasyon konferansında Warner Bros. Discovery ile yaptıkları satın alma anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Sarandos, etkinlikte Paramount'un da Warner Bros. Discovery'ye alternatif bir satın alma teklifi yapmasına yönelik soru üzerine, "Bu tamamen beklenen bir hamleydi. Anlaşmamızı yaptık ve bu anlaşmadan son derece memnunuz. Hissedarlarımız için harika olduğunu düşünüyoruz, tüketiciler için harika olduğunu düşünüyoruz. Eğlence sektöründe istihdam yaratmak ve korumak için harika bir yol olduğunu düşünüyoruz. Anlaşmayı tamamlayacağımızdan ve sonuca ulaşacağımızdan son derece eminiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya dair değerlendirmelerine işaret eden Sarandos, "Başkanın bu konudaki ilgisi bizimkiyle aynı, yani iş yaratmak ve istihdamı korumak. Paramount'un teklifinde, 6 milyar dolarlık sinerji yaratılacağından bahsedilmişti. Sizce bu sinerji nereden gelecek? İşten çıkarmalardan. Biz işten çıkarmıyoruz, istihdam yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

Peters da anlaşmanın tüketici yanlısı olduğunu, istihdamı ve inovasyonu teşvik edeceğini belirterek, "Düzenleyicilerin bunu onaylaması gerektiğinden ve onaylayacağından çok eminiz" dedi.