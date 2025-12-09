Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.179,38 %-0,09
        DOLAR 42,5817 %0,02
        EURO 49,5796 %0,02
        GRAM ALTIN 5.726,57 %-0,18
        FAİZ 38,09 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,43 %-0,17
        BITCOIN 90.429,00 %-0,99
        GBP/TRY 56,7579 %0,02
        EUR/USD 1,1639 %0,02
        BRENT 62,42 %-0,11
        ÇEYREK ALTIN 9.362,94 %-0,18
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin - Teknoloji Haberleri

        Netflix üst yöneticileri Warner Bros'u satın alma anlaşmasını tamamlayacaklarından emin

        Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros'u satın almak için Warner Bros. Discovery ile yaptıkları anlaşmayı tamamlayacaklarından emin olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netflix: Satın alma tamamlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sarandos ve Peters, UBS'nin küresel teknoloji, medya ve telekomünikasyon konferansında Warner Bros. Discovery ile yaptıkları satın alma anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

        Sarandos, etkinlikte Paramount'un da Warner Bros. Discovery'ye alternatif bir satın alma teklifi yapmasına yönelik soru üzerine, "Bu tamamen beklenen bir hamleydi. Anlaşmamızı yaptık ve bu anlaşmadan son derece memnunuz. Hissedarlarımız için harika olduğunu düşünüyoruz, tüketiciler için harika olduğunu düşünüyoruz. Eğlence sektöründe istihdam yaratmak ve korumak için harika bir yol olduğunu düşünüyoruz. Anlaşmayı tamamlayacağımızdan ve sonuca ulaşacağımızdan son derece eminiz." diye konuştu.

        REKLAM

        ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmaya dair değerlendirmelerine işaret eden Sarandos, "Başkanın bu konudaki ilgisi bizimkiyle aynı, yani iş yaratmak ve istihdamı korumak. Paramount'un teklifinde, 6 milyar dolarlık sinerji yaratılacağından bahsedilmişti. Sizce bu sinerji nereden gelecek? İşten çıkarmalardan. Biz işten çıkarmıyoruz, istihdam yaratıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Peters da anlaşmanın tüketici yanlısı olduğunu, istihdamı ve inovasyonu teşvik edeceğini belirterek, "Düzenleyicilerin bunu onaylaması gerektiğinden ve onaylayacağından çok eminiz" dedi.

        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi? Haberi Görüntüle

        Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        Trump yaptığı açıklamada Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.

        Medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery’nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

        Paramount'tan Netflix'e karşı hamle!
        Paramount'tan Netflix'e karşı hamle!
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        Kesik baş cinayetinde flaş ayrıntı... Vahşet bıçaklama ile başlamış!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Boubon'un kayıp imparatoru ve 28 eser yurda dönüyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı