İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu

İzmir'de bir evde anne, baba ve oğulları tabancayla öldürülmüş halde bulundu İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir apartman dairesinde Şadi (67) ve Hatice Avcı (54) çifti ile oğulları Mehmet Avcı'nın (32) tabancayla vurulmuş cesetleri bulundu. Mehmet Avcı'nın, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar ettiği düşünülüyor. Cinayet ihtimali de araştırılıyor.

