        Haberler Dünya Gerald R. Ford Karayipler'de konuşlanacak | Dış Haberler

        Gerald R. Ford Karayipler'de konuşlanacak

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile gerilim sürerken, Gerald G. Ford uçak gemisinin bölgeye konuşlanması talimatı verdi. ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneleri de vurmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.10.2025 - 20:09 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:31
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela ile gerilim sürerken, Gerald G. Ford uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücünün bölgeye konuşlanması talimatı verdi.

        ABD Savunma Bakanı'nın kamu işlerinden sorumlu yardımcısı ve Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından yapılan açıklamaya göre; narko-terörizm ile mücadeleye destek olması için Gerald G. Ford uçak gemisi ABD Güney Komutanlığının (SOUTHCOM) sorumluluk bölgesinde konuşlanacak.

        Açıklamada, ABD'ye Batı Yarımküre'de yönelen tehditlere karşı bölgedeki gücün artırıldığı ifade edildi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte açıklamalarda bulunmuştu.

        ABD Başkanı uyuşturucu kartellerine yönelik operasyon için savaş ilanına gerek olmayabileceğini ifade ederken "Sadece ülkemize uyuşturucu getirenleri öldüreceğiz. Anlaşıldı mı? Onları öldüreceğiz." dedi.

        Trump, "Bir sonraki kara olacak. Bununla ilgili (bilgilendirmede bulunmak için) Senato'ya ya da Kongre'ye gidebiliriz. Bununla ilgili bir sorun olacağını hayal edemiyorum." diye konuşmuştu.

        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor" Haberi Görüntüle

        VENEZUELA'DAN 72 SAATLİK TATBİKAT

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde 72 saat sürecek, özellikle Karayip Denizi kıyılarını kapsayan askeri tatbikatların başlatıldığını bildirdi.

        Başkent Caracas’ta "İşçi Kurucu Meclisi Teşvik Komisyonu"nun yemin törenine katılan Maduro, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin (FANB) milislerle ve polis teşkilatlarıyla birlikte ülke genelinde ve Karayip Denizi’nde 72 saat sürecek askeri tatbikatların başlatıldığını duyurdu.

        Maduro, "Bu tatbikat 72 saat boyunca devam edecek, çünkü tüm noktaların belirlenmesi gerekiyor. Aramam gereken kişileri aradım ve ülke kıyılarındaki eylem noktalarının savunulması için tüm askeri ekipmanların derhal harekete geçirilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

        Devlet televizyonu VTV’ye göre, tatbikatlar ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletinden, kuzeydoğudaki Sucre eyaletine kadar olan tüm kıyı şeridini kapsıyor.

        Öte yandan Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı açıklamada ordunun halihazırda kıyılarda konuşlu olduğunu ve en yüksek hazırlık seviyesinde olduklarını belirtti.

        ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Venezuela’da rejim değişikliği amacına ulaşamayacağını vurgulayan Lopez, şunları söyledi:

        "Kara yollarında keşif operasyonları, hava gözetimi, araştırma ve elektronik izleme operasyonları, drone kalkışları, Venezuela kıyılarının bazı bölgelerinde amfibi operasyonlar ve ayrıca ülkenin kıyı bölgelerinin bazı kısımlarında polis yoğunluğu ve güvenlik önlemleri uyguluyoruz."

        İsim vermeden ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine de değinen Lopez, "Yaptığımız tüm eylemler, tekrarlıyorum, Karayipler’de konuşlandırılmış askeri tehdidi önlemek ve etkisiz hale getirmek, bölgeye yönelik bu açık tehdide karşı durmak ve ülkeyi içten gelebilecek herhangi bir istikrarsızlık girişimine karşı korumak amacıyladır." diye konuştu.

        *Fotoğraf: EPA-EFE / ABD Donanması, temsilidir

