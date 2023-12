Taylor Swift, dakikada 780 dolar kazandı

19 Şurada Paylaş!









BAĞIŞLARI



2008

• Iowa'daki su taşkınları için; 100 bin dolar

2009

• Çeşitli okullara; 250 bin dolar

• Reading Halk Kütüphanesi'ne; 6 bin kitap

• Nashville Halk Kütüphanesi'ne; 14 bin kitap

2010

•Tennessee su taşkınları için; 500 bin dolar

• Nashville'daki Hendersonville Lisesi'ne konferans salonlarını yenilemeleri için; 75 bin dolar

2011

• St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne; 25 bin dolar

• Hortum mağdurlarına için; 750 bin dolar

2012

• Nashville'daki Country Music Hall of Fame and Museum'ın inşa edeceği yeni eğitim merkezi için; 4 milyon dolar

• 6 üniversiteye; 60 bin dolar

2014

• V Foundation for Cancer Researhc'e; 100 bin dolar

• Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne; 50 bin dolar

2015

• New York’taki okullara; 25 bin kitap

• New York Eğitim Dairesi'ne; 50 bin dolar

2016

• Louisiana su taşkınları için; 1 milyon dolar

• Dolly Parton Yangın Fonu’na; 100 bin dolar

2018

• Time's Up hareketine; 100 bin dolar

2019

• Tennessee Equality Project’e; 113 bin dolar