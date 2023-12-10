Taylor Swift, dakikada 780 dolar kazandı
ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Time Dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' ünvanına layık görüldü. Swift, bu ünvana sahip olan ilk şarkıcı oldu. 2023, Swift için aynı zamanda maddi anlamda da bir hayli kazançlı geçti. Yıl, henüz sona ermeden servetine 385 milyon dolar daha ekleyen Taylor Swift, toplamda 1 milyar 125 milyon dolarla 'Milyar dolarlık servet sahibi kişi' ünvanını da elde etti. Swift'in serveti; Süper Lig'deki 549, Real Madrid'in 33 futbolcusunun piyasa değerine ve en pahalı modelinden 21.323 TOGG'a eşit
Dünyanın en prestijli yayın organlarından ABD menşeli Time Dergisi, 'Yılın Kişisi' ünvanına Taylor Swift'i layık gördü.
Taylor Swift, 1927'den bu yana verilen bu ünvana sahip olan ilk şarkıcı oldu.
Derginin genel yayın yönetmeni Sam Jacobs, Taylor Swift'e 'Yılın Kişisi' ünvanının neden verildiğini şu sözlerle açıkladı; "Kendi hikâyesinin hem yazarı hem de kahramanı olan nadir kişi... Bugün, gezegende başka hiç kimse bu kadar çok insanı böyle etkileyemez."
Taylor Swift, 2023'ün 'Yılın Kişisi' olmasının yanı sıra servetini, 385 milyon dolarla % 52 oranında artırarak 1 milyar 125 milyon dolara (32.603.523.750 TL) çıkardı. Swift; 2023 sona ermeden, dakikada 780 dolar (22.605 TL) kazandı.
Öyle ki; bu yılki kazancı; 2023'te en çok para kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yıllık kazancından 120 milyon dolar daha fazla.
Görünen o ki: 2023, Taylor Swift için maddi ve manevi açıdan bir hayli kazançlı bir yıl oldu.
Taylor Swift, servetini % 52 artırmasında en önemli unsurlar, 'The Eras Tour' adlı konser turu ve 'Taylor Swift: 'The Eras Tour' adlı sinema filmi oldu. Elbette tüm kariyeri boyunca peşinden gelen telif hakları da 2023'teki kazançlarında önemli bir pay sahibi.
HANGİ YILDA NE KADAR SERVETİ VARDI?
• 2009... 18 milyon dolar
• 2022... 740 milyon dolar
• 2023... 1 milyar 125 milyon dolar
• Milyar dolarlık servete sahip olan, 2023'te dakikada 780 dolar kazanan, 'Yılın Kişisi' olan Taylor Swift kimdir?
• Serveti Süper Lig'de kaç futbolcunun, kaç takımın piyasa değerine eşit?
• TOGG'dan kaç tane alabilir?
• Kariyerinde hangi işlere imza attı?
• Nereye, kaç dolar bağışta bulundu?
• Sevgilileri kimdi?
13 Aralık 1989'da Pensilvanya'da doğan Taylor Swift'in babası Scott Swift; bir hayli varlıklı bir mali danışman, annesi Andrea Swift ise ise ev hanımı.
9 yaşındayken oyunculuğa yönelen Taylor Swift, eğitim almak üzere New York'a gitti. Birkaç yıl boyunca eğitim olan Swift, hiçbir seçmeye kabul edilmeyince country müziğe yöneldi. Hafta sonlarını yerel festivallerde, kafelerde, fuarlarda, karaoke yarışmalarında, izci toplantılarında ve hastanelerde şarkı söyleyerek geçiren Taylor Swift, yerel yetenek yarışmasında 'Big Deal' adlı şarkıyla birinci oldu. Bunun sonucunda Charlie Daniels'ın konserinde ön şarkıcı olarak sahneye çıkma hakkı kazandı.
ALBÜMLERİ
• Taylor Swift (2006)
• Fearless (2008)
• Speak Now (2010)
• Red (2012)
• 1989 (2014)
• Reputation (2017)
• Lover (2019)
• Folklore (2020)
• Evermore (2020)
• Midnights (2022)
BAŞLARDA BEĞENİLMEMİŞTİ
Hayallerini gerçekleştirebilmek için Nashville'a gitmesi gerektiğine karar veren Taylor Swift, Dolly Parton ile Dixie Chicks'in şarkılarını yorumladığı demoları plak şirketlerine verdi. Ancak o şirketler, demoları beğenmediği için albüm yapmayı kabul etmedi.
İLK ŞARKISINI 12 YAŞINDA YAZDI
Taylor Swift, başını önüne eğip "Benden bu kadar" deyip pes etmek yerine kabul edilmeyişini hayallerine ulaşabilmek için farklı olmanın bir yolunu bulması gerektiğine yönelik bir kamçı olarak yorumladı. Bir bilgisayar tamircisinden gitar çalmayı öğrenen Swift, daha sonra şarkı yapmasının ne kadar gerekli olduğunu keşfederek 'Lucky You'yu 12 yaşındayken yazdı. Ki aslında bu konuda yetenekli olduğunu, ulusal bir şiir yarışması için yazdığı 'Monster in My Closet' ile birinci olarak gözler önüne sermişti.
ÇOCUK YAŞTA SÖZLEŞME İMZALADI
Geriye başarılı bir menajerle çalışma kalmıştı. Dan Dymtrow ile çalışmaya başlayan Taylor Swift, daha önce kendisini kabul etmeyen plak şirketlerinin dikkatini çekmeye başladı. RCA Records ile yaptığı anlaşmayla profesyonel kariyerine henüz 14 yaşındayken başladı.
ÖDÜLLERİ
• Grammy Ödülü… 11
• CMA Ödülü… 7
• ACM Ödülü… 6
• BMI Ödülü… 13
* Çeşitli kurum, kuruluş, dergi, TV’ler tarafından toplam, 675 ödüle layık görüldü.
İLK TURNESİNDE 38 EYALETİ KAPSADI
Taylor Swift'in adı 2006'dan itibaren ABD'de bir hayli duyulmaya başlandı. The New York Times, Swift'in çalışmalarını 'Şaheser', New Yorker ise 'deha' olarak yorumladı.
Bu tarihten sonra müzik listelerinde ilk sıralara yükselmesi ve yılın en çok satan albümlerine imza atmasıyla Taylor Swift'in şöhreti, ABD'nin sınırlarını aşmaya başladı.
Ardından yüksek prestijli ödüllerle kariyerini ışıltılı bir hale getiren Taylor Swift, 2009 - 2010 arasında çıktığı ilk turnesinde 38 eyaletteki 52 şehirde konser verdi.
Bugüne kadar adı hiçbir skandala karışmayan Taylor Swift, 'Billboard 200 Listesi'nde 10 hafta boyunca ilk sırada yer almayı başardı.
TURNELERİ
• Fearless Tour (2009 - 2010)
• Speak Now World Tour (2011 - 2012)
• Red Tour (2013)
• The 1989 World Tour (2015)
• Reputation Stadium Tour (2018)
• The Eras Tour (2023 - 2024)
FİLMLERİ
• Valentine’s Day (2010)
Hasılat… 216.528.528 dolar
• The Giver (2014)
Hasılat… 66.980.456 dolar
• Cats (2019)
Hasılat… 75.558.925 dolar
• Miss Americana (Belgesel / 2020)
Hasılat… Dijital Platformda Yayınlandı
• Folklore: The Long Pond Studio Sessions (Belgesel /2020)
Hasılat… Dijital Platformda Yayınlandı
• Amsterdam (2022)
Hasılat… 31.245.810 dolar
• Taylor Swift: The Eras Tour (2023)
Hasılat... 249.591.137 dolar
* Türkiye'de ... kişi tarafından izlenirken ... dolar hasılat topladı.
SERVETİ NELERE EŞİT
• Süper Lig'deki 605 futbolcudan 549'unun toplam piyasa değerine...
• Süper Lig'deki 20 takımdan 18'inin toplam piyasa değerine...
Swift Taylor, servetiyle bırakın takım kurmayı, kendi adını taşıyan bir lig bile kurabilir.
• En çok Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid'in an itibarıyla futbolcuların toplam piyasa değerine...
Taylor Swift, futbol takımı kursa; Real Madrid'in toplam piyasa değeri 1 milyar 80 milyon dolar olan 33 oyuncusunu aynı anda transfer edebilir.
• 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki bazı maçların oynandığı Doha'daki 44.089 kapasiteli Stadyum 974'ün maliyetine... 1 milyar dolar.
Taylor Swift; kendisine 1 milyar dolar maliyeti bulunan böyle bir stadyum inşa ettirebilir.
• 21.323 adet TOGG V2 RWD modelin satış fiyatına...
Taylor Swift; "Bütün servetimle TOGG satın almak istiyorum" dese fabrikanın bir yıl boyunca sadece kendisi için üretim yapması gerekecek.
BAĞIŞLARI
2008
• Iowa'daki su taşkınları için; 100 bin dolar
2009
• Çeşitli okullara; 250 bin dolar
• Reading Halk Kütüphanesi'ne; 6 bin kitap
• Nashville Halk Kütüphanesi'ne; 14 bin kitap
2010
•Tennessee su taşkınları için; 500 bin dolar
• Nashville'daki Hendersonville Lisesi'ne konferans salonlarını yenilemeleri için; 75 bin dolar
2011
• St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne; 25 bin dolar
• Hortum mağdurlarına için; 750 bin dolar
2012
• Nashville'daki Country Music Hall of Fame and Museum'ın inşa edeceği yeni eğitim merkezi için; 4 milyon dolar
• 6 üniversiteye; 60 bin dolar
2014
• V Foundation for Cancer Researhc'e; 100 bin dolar
• Philadelphia Çocuk Hastanesi'ne; 50 bin dolar
2015
• New York’taki okullara; 25 bin kitap
• New York Eğitim Dairesi'ne; 50 bin dolar
2016
• Louisiana su taşkınları için; 1 milyon dolar
• Dolly Parton Yangın Fonu’na; 100 bin dolar
2018
• Time's Up hareketine; 100 bin dolar
2019
• Tennessee Equality Project’e; 113 bin dolar
SEVGİLİLERİ
• Jake Gyllenhaal... Oyuncu
• Calvin Harris... DJ
• Tom Hiddleston... Oyuncu
• Harry Styles... Şarkıcı
• John Mayer... Şarkıcı
• Tom Alwyn... Oyuncu
• Matty Healy... Şarkıcı
• Travis Kelce... Sporcu
SON 5 YILIN KİŞİLERİ
2018… Haber yaptıkları için zulüm, tutuklama veya cinayetle karşılaşan The Guardians’ın gazetecileri.
2019… İsveçli iklim değişikliği aktivisti Greta Thunberg.
2020… ABD başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris.
2021… Tesla'nın CEO'su ve 2021 itibarıyla dünyanın en zengin kişisi Elon Musk.
2022… Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve "Ukrayna'nın ruhu".