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        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Üç bölgemizde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 07:11 Güncelleme: 15.06.2024 - 07:13
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        Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
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        Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI 3-5 DERECE AZALIYOR

        Hava sıcaklığı iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 33, Az bulutlu

        KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 29, Parçalı az bulutlu

        EDİRNE: 31, Az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 37, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 36, Az bulutlu

        ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 37, Az bulutlu

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        HATAY: 34, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON: 28, Parçalı bulutlu

        ARTVİN: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu

        GAZİANTEP: 39, Az bulutlu

        SİİRT: 37, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu

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