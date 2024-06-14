EURO 2024 heyecanı başladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış töreni yapıldı. Münih'te oynanan Almanya-İskoçya maçı öncesi düzenlenen açılış töreninde sergilenen performanslar ve oluşturulan koreografiler büyük beğeni topladı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi.
A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış müsabakasi öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.
Takımların ısınmasının ardından başlayan programda dansçılar eşliğinde koreografi sunuldu.
Turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.
MOURINHO TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti. Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, Münih Futbol Arena'da yapılan açılış maçını efsanevi İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Turnuvanın ev sahibi ülke Almanya, güvenlik önlemlerini sıkı tutuyor.