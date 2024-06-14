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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 heyecanı başladı - Futbol Haberleri

        EURO 2024 heyecanı başladı

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış töreni yapıldı. Münih'te oynanan Almanya-İskoçya maçı öncesi düzenlenen açılış töreninde sergilenen performanslar ve oluşturulan koreografiler büyük beğeni topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 23:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:07
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi.

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        A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış müsabakasi öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.

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        Takımların ısınmasının ardından başlayan programda dansçılar eşliğinde koreografi sunuldu.

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        Turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.

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        MOURINHO TRİBÜNDE

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti. Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, Münih Futbol Arena'da yapılan açılış maçını efsanevi İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.

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        YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

        Turnuvanın ev sahibi ülke Almanya, güvenlik önlemlerini sıkı tutuyor.

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        Karşılaşmaların yapılacağı statların etrafında geniş güvenlik alanları oluşturan Alman yetkililer, basın mensupları dahil herkesi detaylı aramadan geçirerek içeri alıyor.

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