Almanya-İskoçya: 5-1 (MAÇ SONUCU)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Münih Futbol Arena'da oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyen Almanlar, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvaya üç puanla başladı.

Panzerler'e galibiyeti getiren golleri 10'da Wirtz, 19'da Musiala, 45+1'de Havertz (pen.), 68'de Füllkrug ve 90+3'te Emre Can kaydetti.

İskoçya'nın tek sayısı 87. dakikada Rüdiger'in kendi kalesine attığı golle geldi.

İSKOÇYA 10 KİŞİ KALDI 44. dakikada İskoçya'dan Porteous, İlkay Gündoğan'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Almanya, gruptaki ikinci maçında 19 Haziran'da Macaristan ile karşılaşacak. İskoçya ise aynı gün İsviçre ile kozlarını paylaşacak. REKLAM MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR 10. dakikada ev sahibi Almanya öne geçti. Soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich, pasını yerden derinlemesine ceza yayına gönderdi. Buraya hareketlenen Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 19. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Havertz, şut açısını kaybedince topu geriden gelen Musiala'ya aktardı. Hafif sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Musiala, bir rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0. 25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.

39. dakikada Rüdiger'in ceza sahası dışından şutunda top Kaleci Gunn'da kaldı. 42. dakikada Almanya, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı. 45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Havertz, ağları havalandırdı: 3-0. 68. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Bir kişi fazla oynamanın avantajıyla baskıyı artıran Almanya'da sahneye bu kez Füllkrug çıktı. Ceza sahası içinde İskoçya savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan 31 yaşındaki futbolcu, düzgün ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

76. dakikada Almanya'nın golü VAR'a takıldı. Soldan yapılan ortada altıpas önünde topu kontrol eden Füllkrug, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda Füllkrug'un ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi. 87. dakikada İskoçya farkı 3'e indirdi. Robertson'un sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu McKenna kaleye göndermek istedi. Tehlikeyi önlemek isteyen Rüdiger ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-1. 90+3. dakikada Almanya, yeniden farkı 4'e çıkardı. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Can'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-1.