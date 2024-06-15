AB duyurdu: Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakereleri 25 Haziran'da başlıyor Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yaptı. AB Komisyonu, geçen hafta her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kriterleri yerine getirdiğini duyurdu. AB Konseyi dönem başkanı Belçika, iki ülkeyle ilk hükümetlerarası konferansların 25 Haziran'da yapılacağını bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 15.06.2024 - 01:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 01:20 facebook

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