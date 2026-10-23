"HİÇ YOKTAN STRES OLACAĞIZ"

Kartal Yiğit: "Rakip de özellikle Mateta ile bizim kaleyi çok yokladı. Ve en sonunda da Mateta golü buluverdi. İngilizlerin yine bir atak çıkışında Miretti'nin yerine zorunlu giren Salih'in defansın arasına sarkıttığı güzel pası yakalayan Ndidi, kendilerinin sık sık verdiği bu pozisyonu bu kez karşı tarafa gol olarak atınca rahatladık sandık. Ancak ikinci yarıya C.Palace daha hızlı başladı ve golleri de alıştığımız savunma hatalarıyla golü bulup moralleri bozdu. İtaliano belki de hatasını anlayıp son 20 dakika ideal ekibini sahaya sürünce Olaitan ile takımımız beraberliği yakalayıp bu kez daha cesurca oynamaya başladı. Ümit, o kartı görmese, hoca da Celtic öncesi şu maceraya girmese kazanmamak elde değildi. Evet belki Beşiktaş bu anlayışla Avrupa da yoluna devam edecek ama şu maçtan galip gelinse 9 puan bazı şeyleri erken getirirdi. Şimdi hiç yoktan İskoçya'da stres olacağız." (Takvim)