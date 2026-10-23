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        Yazarlar Crystal Palace maçını değerlendirdi! "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, evinde İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan'ın golleriyle 1 puanı elde eden siyah-beyazlılar 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Spor yazarları zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılara 1 puanı getiren golleri Wilfred Ndidi ve Junior Olaitan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Vincenzo Italiano'nun öğrencileri 3 maçta 7 puana ulaştı. Spor yazarları, Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşmasını değerlendirdi.

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        "BEŞİKTAŞ BU TAKIMI YENMELİYDİ"

        Sinan Vardar: "Beşiktaş, as oyuncularını oyuna sokmuş ve tempoyu yakalamıştı ki Ümit Akdağ'ın gördüğü kırmızı kart hiç de iyi olmadı. Bu seviyede profesyonel bir futbolcunun bu şekilde kırmızı kart görmesi çok büyük amatörlük. Uzun yıllardır izlediğim en kötü İngiliz takımıydı. Beşiktaş bu takımı yenmeliydi." (Fotomaç)

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        "HATALARINDAN VAZGEÇMEZSE..."

        Ömer Üründül: "Dün gece teknik direktör İtaliano'nun harakiri yaptığı maçta Beşiktaş'ın aldığı 1 puan altındır. Gerçekten İtaliano'yu anlamak mümkün değil. Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. İçeride tehlikeli bir takımla oynuyorsun kazanırsan ilk 8 ihtimali doğruyor. Senin lig maçın pazartesi evinde. Sahaya rekor rotasyon çıkıyorsun. Italiano, tuhaf hatalarından vazgeçmezse kendisine gösterilen sevgi ve güven terse döner." (Sabah)

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        "HİÇ YOKTAN STRES OLACAĞIZ"

        Kartal Yiğit: "Rakip de özellikle Mateta ile bizim kaleyi çok yokladı. Ve en sonunda da Mateta golü buluverdi. İngilizlerin yine bir atak çıkışında Miretti'nin yerine zorunlu giren Salih'in defansın arasına sarkıttığı güzel pası yakalayan Ndidi, kendilerinin sık sık verdiği bu pozisyonu bu kez karşı tarafa gol olarak atınca rahatladık sandık. Ancak ikinci yarıya C.Palace daha hızlı başladı ve golleri de alıştığımız savunma hatalarıyla golü bulup moralleri bozdu. İtaliano belki de hatasını anlayıp son 20 dakika ideal ekibini sahaya sürünce Olaitan ile takımımız beraberliği yakalayıp bu kez daha cesurca oynamaya başladı. Ümit, o kartı görmese, hoca da Celtic öncesi şu maceraya girmese kazanmamak elde değildi. Evet belki Beşiktaş bu anlayışla Avrupa da yoluna devam edecek ama şu maçtan galip gelinse 9 puan bazı şeyleri erken getirirdi. Şimdi hiç yoktan İskoçya'da stres olacağız." (Takvim)

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        "1 PUAN KAYIP DEĞİL"

        Güntekin Onay: "Dün akşam geniş rotasyonlu kadronun oynadığı futbol memnun edici. Özellikle de Wilfred N’didi’nin performansı, 39. dakikada Salih Özcan oyuna girdikten sonra çok iyiydi. Vincenzo İtaliano’nun dün 11’de şans verdiği İlhan Fakılı, Kartal Kayra Yılmaz ve Taylan Bulut siyah beyazlı takımın maalesef zayıf halkaları olarak göze çarptı. Forvette Oh her zamanki gibi çok çalıştı ama yalnızları oynadı ve bu yüzden etkili olamadı. Yaşanan olumsuzluklara rağmen harika bir taraftar desteği ile Avrupa Ligi’nin en güçlü takımlarından birine karşı alınan 1 puan kayıp değil. İlk 3 maçta Fransız, Alman ve İngiliz ekipleri karşısında alınan 7 puan harika. Bundan sonraki Avrupa Ligi fikstürü Leverkusen deplasmanı dışında çok daha kolay görünüyor." (Hürriyet)

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        #UEFA Avrupa Ligi
        #Crystal Palace
        #beşiktaş
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