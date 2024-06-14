Husumetlilerini vurup kaçtı

Ankara'da husumet yaşadığı Kamuran Özdemir (42) ile arkadaşı Mustafa Ağırbaş'ı (36) tabanca ile öldürüp, kaçan Samet B. yakalandı.

Çankaya ilçesi Osman Temiz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Kamuran Özdemir ve Mustafa Ağırbaş, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen telefon bayi işleten Samet B.'nin iş yerine gitti. Burada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Samet B., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Özdemir ve Ağırbaş'a ateş ederek kaçtı. Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti, Ağırbaş 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağırbaş da hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Samet B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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"8 YIL ÖNCE OLAN BİR HUSUMETTEN DOLAYI" Ölenlerden Mustafa Ağırbaş'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.