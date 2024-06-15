Son dakika haberi Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü kazanın şüphelilerinin ABD'de tutuklandığını duyurdu.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."