Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü kazanın şüphelilerinin ABD'de tutuklandığını duyurdu.

Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır.



Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır.



Bu duruşma sonrası başlayacak… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 14, 2024

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."