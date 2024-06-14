Oğuz Murat Aci'nin eşi ve babası, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasıyla ilgili olarak duygularını Habertürk'e anlattı

İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." dedi.

Eylem Tok ve oğlunun ABD'den Türkiye'ye iade edileceklerini Habertürk yayınında öğrenen Oğuz Murat Aci'nin eşi ve babası, sıcak gelişmenin ardından ilk duygularını Show TV İstanbul istihbarat müdürü Uğur Alaattinoğlu'na anlattı.

Bayram öncesi bu haber bizi umutlandırdı. Kırmızı bültenden beri hiç ses yoktu. Çok mücadele verdik. Artık umudum tükenmeye başlamıştı. Bayram öncesi böyle bir haber aldık. İnanamadım, şaşırdım. Buruk da olsa bir mutluluk oldu. Yargılanma süreçleri olacak. Umarım o süreçte de her şey istediğimiz gibi olur. Hak ettikleri cezaları alırlarsa adalet yerini buldu diyebilirim. Şu an verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını aldık diyebilirim. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Bugüne kadar halk yanımızda oldu, sosyal medya da öyle. Siz de yanımızda oldunuz. Halkın yanımızda olacağından eminim. Herkesten mesajlar aldım, telefonlarımız susmuyor. Artık gülüp gezemeyecekler rahat rahat.

"BUNDAN SONRA ARTIK GÜLEMEYECEKLER"

İlk uçağa binerlerken yüzlerinde gülümseme vardı. Hep o şekilde poz verdiler. Bundan sonra gülebileceklerini düşünmüyorum. Bu konuda en azından rahatladım. Artık gülemeyecekler, bundan sonra onlar düşünsün.

"ADALET NEYSE YERİNİ BULACAK"

Haklı savaşımızda bir nebze de olsa ilerleyebildik. Bu bayram en azından biraz daha içimiz rahat. Bundan sonra elimizden gelen her şeyi yapacağız. Adalet neyse yerini bulacak diyebileceğim. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edebileceğim.

"EYLEM TOK'UN OĞLUNA YAPTIĞI BÜYÜK BİR CEZAYDI"

Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceğini Habertürk'ten öğrenen Şükriye Aci, "Umarım bundan sonraki süreç de hızlı ilerler. Kendileriyle yüz yüze gelmek istiyorum. Gözlerinin içine bakıp, bir şeyler söylemek istiyorum. Eylem Tok, annelik içgüdüsünden bahsederek kendi yaptıklarını savundu. Oğluna yaptıkları büyük ceza. Annelik vicdanına sığıp sığmadığını görmek istiyorum. Türk adaletine güvenmek istiyorum. Burada da umarım en ağır şekilde cezalandırılırlar da biz daha mutlu oluruz" diye konuştu.