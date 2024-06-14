İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini geçici bir süre durdurduğunu bildirdi.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yaptı:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."