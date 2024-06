Havada korku dolu anlar! Pilot: Şu an çok türbülans var hava çok sallıyor - Güncel haberler

Havada korku dolu anlar! Pilot: Şu an çok türbülans var hava çok sallıyor İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul hava sahasında bulunan uçaklar türbülans riski nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir uçağın pilotunun, "Efendim şu an çok türbülans var şu an hava çok sallıyor" sözleri kayıtlara yansıdı

