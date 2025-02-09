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        Haberler Yaşam The Beatles'dan uzay felaketine: En kısa ay olsa pek çok olay barındırıyor! İşte şubat ayı hakkındaki ilginç gerçekler!

        The Beatles'dan uzay felaketine: Kısa ama etkili Şubat ayı hakkındaki ilginç gerçekler!

        Aşk, tarih ve gizemle dolu bir ay olan Şubat, dünyanın dönüşüm noktalarından biri olmuştur. Takvimdeki en kısa ay olmasının arkasında yatan gerçekler ve unutulmaz olaylar sizi şaşırtacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 08:00 Güncelleme: 09.02.2025 - 08:00
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        Şubat ayı, hem tarihi olaylarla hem de düzensiz takvimiyle dikkat çekiyor. Peki, neden bu ay diğerlerinden farklı? Şubatın ilginç geçmişini ve tarihteki büyük olaylarını birlikte inceleyelim!

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        ŞUBAT AYI: NEDEN EN KISA AY?

        Şubat ayı, yılın en kısa ama en dikkat çekici aylarından biridir. Yalnızca 28 veya artık yıllarda 29 gün süren bu ay, Roma takviminin düzenlenme sürecinde yaşanan değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

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        M. Ö. 713 yılında Şubat resmi olarak Roma takvimine eklenmiş, daha sonra Jül Sezar tarafından düzenlenerek gün sayısı belirlenmiştir. Tarihte, Şubat bazı dönemlerde 23 gün bile olmuştur!

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        ŞUBAT AYININ KÖKENİ: ARINMA VE TEMİZLİK AYI

        Şubat ayının ismi, Latince "februum" kelimesinden türemiştir ve "arınma, temizlenme" anlamına gelir.

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        Eski Romalılar, bu ayı arınma ritüellerinin gerçekleştirildiği kutsal bir dönem olarak görürlerdi. Şubat ayının isminin kökeni, Roma'da yapılan bahar temizliği niteliğindeki festivalle yakından ilişkiliydi.

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        ŞUBAT AYINDAKİ UNUTULMAZ TARİHİ OLAYLAR

        1 Şubat 2003: Uzay Mekiği Columbia infilak etti ve yedi astronot hayatını kaybetti.

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        2 Şubat 1848: ABD ve Meksika arasındaki Guadalupe Hidalgo Antlaşması imzalandı; bu anlaşmayla ABD, Meksika'dan geniş topraklar aldı.

        9 Şubat 1964: The Beatles, Ed Sullivan Show'a çıkarak ABD'deki pop kültürünü kalıcı şekilde değiştirdi.

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        ŞUBAT AYI VE BURÇLAR: KOVA VE BALIK DÜNYASI

        Şubat ayında doğanların burcu genellikle Kova veya Balık olur. 19 Şubat'a kadar doğanlar Kova burcuyken, 20 Şubat'tan sonra doğanlar Balık burcu olarak kabul edilir. Doğum taşı ametist, ayın çiçekleri ise menekşe ve çuha çiçeğidir.

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