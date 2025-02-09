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        Galatasaray-Adana Demirspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve Okan Buruk'un muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:01
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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        RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

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        Ligde 21 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 57 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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        Sıkıntılı bir sezon geçiren mavi-lacivertli takım ise 21 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik elde edebildi. 17 karşılaşmada yenilen 3 puanı silinen Adana temsilcisi, 5 puanla son basamakta yer alıyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

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        SÜPER LİG'DE NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 22 maçında mağlup olmadı.

        Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin, geçen sezon 1, bu sezon da 21 müsabakada bileği bükülmedi.

        Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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        JAKOBS OYNAYAMAYACAK

        "Cimbom" da Ismail Jakobs sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

        Aşil tendonunda kısmi hasar olan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının ardından bu karşılaşmada görev yapamayacak.

        Senegalli sol bekin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de süre bulamayacak.

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        4 FUTBOLCU CEZALI

        Galatasaray'da dört futbolcu cezası nedeniyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

        Ligin 22. haftasında yapılan Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, mavi-lacivertlilere karşı mücadele edemeyecek.

        Galatasaray'da Yunus Akgün ile yeni transferlerden Ahmed Kutucu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

        8

        42. RANDEVU

        Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

        Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 23, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

        Galatasaray'ın 41 maçta attığı 72 gole karşılık Adana Demirspor, 33 kez gol sevinci yaşadı.

        9

        İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:

        10

        Günay Güvenç

        11

        Davinson Sanchez

        12

        Berkan Kutlu

        13

        Cuesta

        14

        Kaan Ayhan

        15

        Gabriel Sara

        16

        Ahmed Kutucu

        17

        Sallai

        18

        Mertens

        19

        Alvaro Morata

        20

        Osimhen

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