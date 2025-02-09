'Yaprak Dökümü'nün 'Yaman'ı Bülent Fil: Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar
Bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisindeki 'Yaman Güner' karakteriyle hafızalarda yer edinen Bülent Fil; "Oynadığım rol sayesinde dünyanın neresine gitsem tanıyorlar" ifadelerini kullandı
Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli kitabından uyarlanan 'Yaprak Dökümü', Türk televizyonlarının unutulmayan dizinlerinden. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen'in rol aldığı yapım, 2006 - 2010 arasında yayınlanmış olsa da hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.
Dizide 'Yaman Güner' rolüne hayat veren Bülent Fil ile bir araya geldik. Fil, oyunculuk serüvenini ve 'Yaprak Dökümü'nü anlattı.
MÜHENDİSLİKTEN OYUNCULUĞA...
ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Bülent Fil, oyunculukla yolunun kesişmesini şöyle anlattı: Kızım dünyaya gelince makine mühendisliğini bıraktım. Eşim çalışıyordu bakıcıya bırakmak istemedik. Kızımızı eşimizle beraber büyüttük. Kızım da Etiler'deki bir okula gidiyordu. Okula ben götürüp getiriyordum. Brad Pitt değilim ama etraftaki insanlar bakıyordu. 'Allah allah birine mi benzetiyorlar?' dedim. (Gülüyor)
Top sakalım vardı, pek çok kişi o dönemde ünlü bir giyim markasının reklam yüzü olan Hintli model Satya Oblet'e benzetiyordu. Etrafımdan tavsiyeler geldi; 'oyunculuk yapsana' diye. Bir ajansla anlaştım. Oyunculuk tecrübem de yoktu. 'Haziran Gecesi'nde figürasyonlukla başladım. Setlerde eğleniyordum, yeni insanlar tanıyorsun. Oyunculuk hoşuma gitmeye başlamıştı. Eğitimini alma fırsatım olmadı ama alaylı oyuncu oldum.
"4 BÖLÜM, 4 SEZON OLDU"
'Yaprak Dökümü'nün kadrosuna dâhil olma sürecini anlatan Bülent Fil; "Başka bir ajansla çalışmaya başladım. Onların vasıtasıyla Tümay Özokur ile tanıştım. Beni bir filmde oynatmak istedi ancak eşim İsviçre'de çalışıyor ve onun yanına gitmem gerekiyordu. İsviçre'deyken Tümay Özokur'dan yine telefon geldi. 'Yaprak Dökümü' adında bir dizinin başlayacağını söyledi. Bana ve Başak Sayan'a 4-5 bölümlük teklif gelmişti. Karakterimin adı 'İlhan'dı, sonra 'Yaman'da karar kılındı. Hem benim, hem de Başak Sayan'ın canlandırdığı karakter sevilince rollerimiz uzatıldı ve 4 sezon boyunca ekranda olduk" ifadelerini kullandı.
Dizideki başrol oyuncularından biri olmasa da Bülent Fil, 'Yaprak Dökümü' sayesinde dünyanın neresine gitse tanındığını söylüyor. Oyuncu; "Yurt dışında Türk dizilerine büyük ilgi var. İngiltere, İsviçre, Romanya, İtalya'ya gittiğim de insanlar, 'Sizi tanıyoruz' diyorlar. Kızım, Lozan Üniversitesi'nde eğitim görürken, okuldaki Arjantinli arkadaşı da beni tanıyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'u düşünemiyorum (Gülüyor)" açıklamasında bulundu.
Sette çok güzel bir aile ortamını olduğunu belirten Bülent Fil; "Kimsenin egosu yoktu, herkes samimiydi. Her ailede veya insanların çevresinde dizideki karakterlerden biri vardı. Hikâyenin etkisi, oyunculuklar ve setteki güzel ortamın sayesinde ortaya iz bırakan bir dizi çıktı" dedi.
Bülent Fil, diziye başlarken insanlarda bu kadar akıllarında yer edineceği de tahmin etmediğini sözlerine ekleyerek; "Çarşamba akşamı 'Avrupa Yakası' dizisiyle rekabetimiz vardı. Ben de 'Avrupa Yakası'nı izliyordum açıkçası ama ilerleyen bölümlerde reytinglerde geçmiştik" ifadelerini kullandı.
"CENAZEYE KATILAMADIM"
Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Bedia Ener'in cenazesine katılamadığı çok üzgün olduğunu belirten oyuncu; "Sosyal medyayı sık kullanan biri değilim. Instagram'da cenazesine dair detayları gördüm. Ancak gördüğüm gönderinin üzerinden saatler geçtiği için anlayamamışım. Yarın'ı 14 Ocak değil de 15 Ocak anladım. Bir gün sonra gittim Teşvikiye Camii'ne maalesef. Sonra internete girip baktım ki meğerse bir gün önce defnedilmiş. Halil (Ergün) ağabey de sitem etmişti cenazeye katılmayanlara. Çok üzüldüm. Çünkü çok değerli bir insandı" diye konuştu.
Bülent Fil, 2011-2012 arasında yayınlanan; Selma Güneri, Cem Kılıç, Barış Arduç ve Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı günlük dizi 'Dinle Sevgili'de 'Taner' rolünü de canlandırdı.
'Acı Hayat, 'Kurtlar Vadisi', 'Çemberimde Gül Oya' dizilerinde de rol alan oyuncu 2012 yılında, Nebil Özgentürk'ün 'Sanatımızın Hatıra Defteri' belgeselinde sanatçı Ruhi Su'ya hayat verdi.
1990'da bilgisayar mühendisi Dilek Fil ile evlenen oyuncunun, 31 yaşında Sara adında bir kızı var.
Yaşamını Kanlıca'da sürdüren 59 yaşındaki Bülent Fil, son olarak 'Ayazın Sonu Güneş' isimli günlük dizide rol aldığını belirtti.