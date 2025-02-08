Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'da!

Beşiktaş, kanat bölgesine Ekvadorlu genç yetenek Keny Arroyo'nun transferini açıkladı.

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Keny Arroyo, Siyah-Beyazlılarla sözleşme imzalamak için Ekvador'dan İstanbul'a geldi.

18 yaşındaki futbolcu, Ekvador'un Independiente del Valle ekibinden yüzde 50'sine 5 milyon Euro ödenerek transfer edildi. Siyah-beyazlılar, bonservisinin kalan bölümünden yüzde 30'unu da 2.5 milyon Euro'ya alma hakkına sahip. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan genç oyuncu senelik 800 bin Euro maaş alacak.

Kulübünde 48 maça çıkan ve 6 gol, 8 asist üreten Arroyo, Ekvador Milli Takımı'nın da formasını 2 kez terletti.

Alman devi Dortmund'un yakından takip ettiği isimlerden olan Arroyo, son olarak PSV ve Fiorentina'nın da radarındaydı.