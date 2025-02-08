Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'da!

        Beşiktaş'ın transferini açıkladığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 23:55 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        ABONE OL

        Beşiktaş, kanat bölgesine Ekvadorlu genç yetenek Keny Arroyo'nun transferini açıkladı.

        Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Keny Arroyo, Siyah-Beyazlılarla sözleşme imzalamak için Ekvador'dan İstanbul'a geldi.

        18 yaşındaki futbolcu, Ekvador'un Independiente del Valle ekibinden yüzde 50'sine 5 milyon Euro ödenerek transfer edildi. Siyah-beyazlılar, bonservisinin kalan bölümünden yüzde 30'unu da 2.5 milyon Euro'ya alma hakkına sahip. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan genç oyuncu senelik 800 bin Euro maaş alacak.

        Kulübünde 48 maça çıkan ve 6 gol, 8 asist üreten Arroyo, Ekvador Milli Takımı'nın da formasını 2 kez terletti.

        Alman devi Dortmund'un yakından takip ettiği isimlerden olan Arroyo, son olarak PSV ve Fiorentina'nın da radarındaydı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri