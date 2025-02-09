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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun Alanyaspor 11'i! - Fenerbahçe Haberleri

        Alanyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun Alanyaspor 11'i!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe evinde uzun süredir mağlup olmayan Alanyaspor'u geçip Avrupa maçı öncesi haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde 9 eksik bulunuyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve Mourihno'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:34
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak.

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        Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

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        Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

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        Alanyaspor ise ligde ve kupada evinde çıktığı son 7 maçı kazanırken oldukça başarılı bir performans sergiledi. Sami Uğurlu'nun ekibi 28 puanla 9. sırada bulunuyor.

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        9 EKSİK

        Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemeyecek.

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        3 OYUNCU SINIRDA

        Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

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        4 BİNİNCİ GOL HEYECANI

        Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.

        Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

        Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.

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        18. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele edecek.

        İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

        Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.

        9

        İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i:

        10

        İrfan Can Eğribayat

        11

        Levent Mercan

        12

        Çağlar Söyüncü

        13

        Milan Skriniar

        14

        Fred

        15

        Oğuz Aydın

        16

        Amrabat

        17

        Filip Kostic

        18

        Dusan Tadic

        19

        Talisca

        20

        Edin Dzeko

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