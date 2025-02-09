Alanyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun Alanyaspor 11'i!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe evinde uzun süredir mağlup olmayan Alanyaspor'u geçip Avrupa maçı öncesi haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde 9 eksik bulunuyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve Mourihno'nun muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak.
Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Alanyaspor ise ligde ve kupada evinde çıktığı son 7 maçı kazanırken oldukça başarılı bir performans sergiledi. Sami Uğurlu'nun ekibi 28 puanla 9. sırada bulunuyor.
9 EKSİK
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemeyecek.
3 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
4 BİNİNCİ GOL HEYECANI
Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.
Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.
Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.
18. RANDEVU
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele edecek.
İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.
İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i:
İrfan Can Eğribayat
Levent Mercan
Çağlar Söyüncü
Milan Skriniar
Fred
Oğuz Aydın
Amrabat
Filip Kostic
Dusan Tadic