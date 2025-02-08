Musk'ın verilere erişimi yasaklandı

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanının başına getirildi.

Musk, devlete bağlı birtakım kuruluşların giderlerini kontrol etme yetkisine sahip oldu. ABD Hazine Bakanlığının sisteminden gelir gider verilerine ulaşması ve bu verilerin hassas bilgiler içermesinden endişe eden Demokratlar, durumu mahkemeye taşıdı.

Durumu incelemeye alan New York Federal Mahkemesi, Elon Musk'ın ABD Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişimini yasakladı. Geçici olarak verilen karar, 14 Şubat'taki duruşmadan sonra gözden geçirilecek.

Karar uyarınca Elon Musk ve ekibi, devlet memurlarının maaşları ve malûliyet ödemeleri gibi verilere erişemeyecek. Elon Musk'ı hukuki açıdan zora sokan bu karar hakkında ABD Hazine Bakanlığından henüz bir açıklama gelmedi.

ABD'de Elon Musk'ın yetkisi konusunda büyük tartışmalar yaşanırken, tepkiler sokağa yansıyor. ABD Hazine Bakanlığı önünde toplanan protestocular, Elon Musk'ın yetkilerine tepki gösterdi.