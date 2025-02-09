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        Haberler Gündem Hava Durumu Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat! - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kısa süreli fırtına uyarısında bulunulan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 09:21 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:21
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        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi ön görülüyor.

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        İstanbul

        Bulutlu

        Ankara

        Bulutlu

        İzmir

        Güneşli 10°

        Antalya

        Güneşli 15°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Karlı

        Adana

        Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 10°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -2°

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor.

        Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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