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        Haberler Dünya Almanya'da son seçim anketi | Dış Haberler

        23 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Almanya seçimlerinde CDU/CSU önde görünüyor

        Almanya'da 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimler öncesinde yapılan son anketin sonucu yayımlandı. Son zamanlarda ön plana çıkan AfD'nin oyu bir puan düşerek yüzde 20 olarak tespit edildi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) ittifakının oy oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 23:29 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:29
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        Almanya'da son seçim anketi
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        Almanya'da 23 Şubat Pazar günü düzenlenecek seçimler öncesinde son anketler yayımlanıyor. ZDF tarafından yayımlanan son ankete göre, aşırı sağ söylemleri ile ön plana çıkan Almanya için Alternatif'in (AfD) oy oranı 1 puan düşerek yüzde 20'ye geriledi.

        Elon Musk'ın da desteğini alan AfD, özellikle göçmenler konusundaki söylemleriyle seçmenlerden oy toplamaya çalışıyor. Partinin göçmenlerin ülkeye girişinin kısıtlanması ve daha sıkı denetlenmesi gerektiği konusundaki söylemleri, siyasette yankı uyandırıyor.

        Anketin birinci sırasında ise bir ittifak yer alıyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) ittifakının oy oranı yüzde 30 olarak belirlendi. İttifakın adayı olan Friedrich Merz de son dönemlerde göçmenler konusunda daha denetleyici bir politika izlenmesi gerektiği konusunda vurgularda bulunuyor.

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        Yeşiller (Die Grünen) ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı ise eşit seviyede. Her iki partinin oy oranı da yüzde 15 olarak kaydedildi.

        Almanya Şansölyesi Olaf Scholz bu seçime de SPD'nin adayı olarak katılırken Yeşiller'in adayı Robert Habeck oldu. AfD'nin adayı ise Alice Weidel.

        Siyaset bilimcilere göre, Almanya'yı seçimlerden sonra koalisyon sorunu bekleyecek gibi görünüyor. AfD ile koalisyon kurmak istemeyen partilerin kendi aralarında nasıl bir anlaşma sağlayacağı Almanya'da siyasetin geleceğini tayin edecek.

        CDU/CSU ittifakının adayı olan Friedrich Merz, aşırı sağ ile çalışmayacağını duyururken; SPD ve Yeşiller'in AfD ile koalisyonu ise neredeyse imkansız görünüyor.

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