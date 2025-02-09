Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat! Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ile karşı karşıya olabilir!

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), özellikle Akdeniz kökenli bireylerde sıkça görülen, ateş ve iltihaplı ataklarla kendini gösteren genetik bir hastalıktır. Çoğu zaman çocukluk çağında ortaya çıkan bu hastalık, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak düzenli tedavi ile semptomlar kontrol altına alınabilir. FMFhakkında bilinmesi gerekenleri derledik!

UYARI: Haberde yer alan bilgiler doğru teşhis için yeterli değildir. Bunun için doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.