        Haberler Gündem Güncel Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş! | Son dakika haberleri

        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!

        Aralık ayında bile etkili olan kuraklık, iklim krizindeki artışı gözler önüne serdi. Meteoroloji'nin kasım ayı Marmara yağışları verileri ise yine endişeye yol açtı. Buna göre Marmara'da kasım yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:39 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:39
        Kurak kasım! Yüzde 18'lik büyük düşüş!
        Marmara Bölgesi'nde kasım yağışları, 1991-2020 yıllarını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18, geçen yıla göre yüzde 4 azaldı.

        AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgede kasım ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 72,4 milimetre ölçüldü.

        Bölgeye Kasım 2024'te 61,8 milimetre, Kasım 2025'te de 59,1 milimetre yağış düştü. Marmara Bölgesi'nde bu yılın kasım yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı.

        BALIKESİR VE ÇANAKKALE'YE NORMALİN ÜZERİNDE YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Yağışlar bu kasımda, Çanakkale'nin güneyinde ve Balıkesir'in batı kesimlerinde ise yüzde 40'tan fazla arttı. Kasımda Balıkesir ve Çanakkale normalin üzerinde yağış aldı.

        Yağışlı gün sayıları Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'da 10-15 gün aralığında gerçekleşti.

        İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde ve özellikle Marmara Bölgesi'nde kasım ayının kurak ve sıcak geçmesinin kış mevsimini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Kasımın yağış açısından yetersiz geçtiğini belirten Özdemir, "Yağışlarda normaline göre yüzde 18, geçen seneye göre yüzde 4 kaybımız var. Kuraklık giderek artıyor. Kasım ayının kurak geçmesi, yağış bakımından fakir olması ve gerekli yağışları alamamamız maalesef kuraklığı ön plana çıkarıyor. Bu durum kışa hazırlık olayını ortadan kaldırıyor." ifadelerini kullandı.

        "İSTANBUL'DA KASIM AYI KURAK GEÇTİ"

        Aralık ayının kış mevsiminin ilk ayı olmasına rağmen baraj doluluk oranlarının düşük seviyelerde seyrettiğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

        "Kasımda yağış alamadık, aralıkta da yağışlar az gidiyor. Barajlarda 150 milyon metreküp suyumuz var gibi görünüyor. Her gün 4 milyon metreküpe yakın su harcıyoruz. 40 günlük ortalama suyumuz var gibi görünüyor. İstanbul'da kasım ayı kurak geçti. Aralık ayı da aynı şekilde devam ediyor. Yani eski yıllara göre kasım ayları artık 1 ila 3 derece normallerin üzerinde bir sıcaklığa sahip. Bu da toprağın ısısının artmasına ve kuraklığın öne çıkmasına neden oluyor. Kar yağışı barajlar için önemli. Kar yağışını toprak yavaş yavaş süzülerek çeker ve baraj tabanına kadar indirir. Bu da faydalı olur."

        İstanbul'un su ihtiyacının dış havzalardan karşılandığını aktaran Özdemir, "İstanbul'un barajları şu anda dolu bile olsa maalesef 1 yıllık su kapasitesi, İstanbul'un harcanan suyuna yetmiyor." şeklinde konuştu.

