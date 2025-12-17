Habertürk
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!

        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!

        İstanbul Boğazı'nda bu sabah dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Denizin daha sıcak, havanın ise soğuk olmasından dolayı deniz yüzeyinden buhar yükseldi. Bu sırada da gemilerin önünde yunuslar da kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:48
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi.

        DHA'nın haberine göre boğazdan geçen gemilerin önünde ise yunuslar görüldü.

        İstanbul Boğazı'nda sabahın erken saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi. Gemilerin önünde de yunuslar da kameraya yansıdı.

        Deniz üzerinde oluşan buharın, soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtildi.

