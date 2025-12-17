Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
İstanbul Boğazı'nda bu sabah dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Denizin daha sıcak, havanın ise soğuk olmasından dolayı deniz yüzeyinden buhar yükseldi. Bu sırada da gemilerin önünde yunuslar da kameraya yansıdı
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde deniz yüzeyinden buhar yükseldi.
DHA'nın haberine göre boğazdan geçen gemilerin önünde ise yunuslar görüldü.
Deniz üzerinde oluşan buharın, soğuk hava ile deniz suyu arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtildi.
