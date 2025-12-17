Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı! İstanbul Boğazı'nda bu sabah dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Denizin daha sıcak, havanın ise soğuk olmasından dolayı deniz yüzeyinden buhar yükseldi. Bu sırada da gemilerin önünde yunuslar da kameraya yansıdı

Giriş: 17.12.2025 - 11:48

