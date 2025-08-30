Hastalığı nedeniyle sinemayı bırakarak gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis, artık ailesinden uzakta, bakıcılarıyla yaşıyor. Eşi Emma Heming, ABC'de yayınlanan 'Emma & Bruce Willis: Beklenmedik Yolculuk' adlı belgeselde, 70 yaşındaki oyuncunun kendisinden ve çocuklarından uzakta, 24 saat bakıcıların bulunduğu bir eve taşındığını anlatmıştı.

Willis'in iki kızının annesi olan 47 yaşındaki Emma Heming, Bruce Willis'in kendisinden ayrı yaşaması nedeniyle aldığı tepkilere yanıt verdi. Willis'ten ayrı yaşama kararı nedeniyle internetteki yargılamalara tepki gösteren Heming, bir video yayınladı.

"Bildiğim şey, samimi bilgilerimizi paylaşarak bu iki farklı görüşün ortaya çıkacağıydı. Görüşü olan kişiler ile gerçek deneyimi olan kişiler arasında bir ayrım olacaktı" diyen Heming, bakım verenlerin, sevdiklerine en iyi şekilde nasıl bakacakları konusunda verdikleri kararlar nedeniyle sık sık yargılandıklarını belirtti.

"HASTALIK HAKKINDA YETERİNCE BİLGİNİZ YOK"

"Herkesin bir görüşü olacaktır, ancak çoğu kişinin bunu destekleyecek deneyime sahip olmadığını kendinize hatırlatmalısınız" diyen Heming, "Demans veya bakımını üstlendiğiniz hastalık hakkında bilgisi olan biri bile evinizde olmadığı için, hastanın nasıl davrandığını veya aile dinamiklerini bilmiyorsunuz" ifadesini kullandı.