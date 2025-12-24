Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama: Sadettin Saran kendi aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den açıklama: Sadettin Saran kendi aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir

        Fenerbahçe Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın kulüp binasından kendi aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na gittiğini, gözaltı sürecinde de ilgili birimler tarafından tüm kolaylıkların sağlandığını duyurarak taraftarları sakin olmaya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 23:28 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Saran kendi aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübü, Başkan Sadettin Saran'ın gözaltına alınma süreciyle ilgili sosyal medyada yayılan olumsuz haberleri yalanladı. Sarı-lacivertliler, ilgili makamların yönlendirmesiyle Başkan Saran'ın kendi aracıyla İl Jandarma Komutanlığı'na gittiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kamuoyuna Bilgilendirme

        Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

        Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

        Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

        Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı Haberi Görüntüle
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır" Haberi Görüntüle
        F.Bahçe yönetimi: Testin tekrarını isteyeceğiz
        F.Bahçe yönetimi: Testin tekrarını isteyeceğiz Haberi Görüntüle
        "Türk adaletine inanıyoruz"
        "Türk adaletine inanıyoruz" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişlide seyir halindeki araçta çıkan yangın trafiği aksattı

        Şişlide, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı