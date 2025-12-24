Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın gözaltı kararının ardından sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ertan Torunoğulları, Saran'ın bulunduğu Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. Torunoğulları, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TARAFTARLARA MESAJ: SAKİN OLUN, RAHAT OLUN

Yönetim ve taraftarlar olarak gözaltına alınan başkan Sadettin Saran'a destek verdiklerini belirten Torunoğulları, "Bu akşam emniyet güçleri tarafından başkanımız Sadettin Saran gözaltına alındı. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Buradan taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun, yönetim kurulu olarak hukuki olayları takip ediyoruz, gereken hukuki çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Başkan Sadettin Saran'la sürekli irtibat halinde olduklarını ve Sadettin Saran'ın çok rahat olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Başkanımız işimize devam etmemizi, taraftarlarımızla kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmamızı istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." diye konuştu.