        12 bıçak darbesine 'haksız tahrik' indirimi! | Son dakika haberleri

        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!

        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Minel Kılıçarslan'ı 12 kez bıçaklayıp yaralayan Eren Kılıçarslan, haksız tahrik indirimiyle 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saldırganın ise kaçmadan önce karısının bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla bir süre sonra yakalanan Kılıçarslan gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı

        Giriş: 25.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:37
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, kendisini aldattığını öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Minel Kılıçarslan’ı (21) 12 yerinden bıçaklayıp yaralayan Eren Kılıçarslan (23), haksız tahrik indirimiyle 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kılıçarslan'a ayrıca 'nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 12 Haziran'da Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi.

        Minel Kılıçarslan, ailesinin yanına gitmek için otobüsten indi. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi Eren Kılıçarslan, Minel Kılıçarslan’ın arkasından yaklaşıp, 12 yerinden bıçakladı. Minel Kılıçarslan kanlar içinde yere yığıldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Minel Kılıçarslan hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise Eren Kılıçarslan’ı yakalanması için çalışma başlattı.

        AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞTI

        Öte yandan Kılıçarslan'ın kaçmadan önce Minel Kılıçarslan’ın bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla bir süre sonra yakalanan Kılıçarslan, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıçarslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Eren Kılıçarslan hakkında ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘yağma’ suçundan dava açıldı.

        Davanın karar duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Eren Kılıçarslan, katılan vekili ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Eren Kılıçarslan, “Pişmanım. Bu eylemi yaparken aldatıldığımı yeni öğrenen bir eş olarak gittim. Eşimle konuşmak için gittim. Bana hakaret edince yaralama girişiminde bulundum. Öldürme niyetim yoktu. Aldatma olayına gelinceye kadar eşimle hiç görüşmedim. Ondan öncesinde de her aradığımda hakarete uğradım. Minel'in hırsızlık olayına dair beyanları farklı. Ben o psikolojiyle telefonu görmedim. Olaydan sonra teslim oldum. O sırada nasıl telefon bulacağım? Bana tuzak kurulmuştur. Ailesiyle bana hakaret ediyorlardı. Psikopat olsaydım, bu olay mutfakta gerçekleştiğinde orada da bıçaklar vardı. İsteseydim orada öldürme eylemini gerçekleştirirdim" dedi.

        Daha sonra Minel Kılıçarslan’ın vekili ile sanık avukatının savunmaları dinlenildi. Sanık avukatının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti Eren Kılıçarslan’ın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve haksız tahrik altında işlendiği gerekçesi ile bu ceza 13,5 yıl hapse indirildi. Ayrıca sanık Kılıçarslan’a, 'nitelikli hırsızlık' suçundan da 5 yıl hapis cezası verildi. Kılıçarslan, toplam 18,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

