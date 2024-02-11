Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.