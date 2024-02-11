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        Haberler Gündem Hava Durumu Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den Marmara ve Ege için fırtına ve sağanak uyarısı - Son dakika haberi

        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısında bulunuldu. Yağışların bu geceden itibaren etkili olacağı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:03
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        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
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        Kıyı Ege ve Marmara'nın batısı için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleriyle Manisa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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        Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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