Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Kalbin 'mini beyni' keşfedildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi

        Bilim insanları, kalbin yalnızca beyinden gelen sinyallerle çalışmadığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karolinska Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, kalbin otonom bir sinir sistemiyle çalıştığını ve bunun çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu keşfetti.

        "DEVRİM YARATABİLİR"

        Çalışmayı yöneten Karolinska Enstitüsü Sinir Bilim Bölümü'nden Konstantinos Ampatzis, bu sinir sisteminin detaylı analizinin, aritmi gibi kalp hastalıklarına yönelik yenilikçi tedavilerin önünü açabileceğini söyledi.

        Ampatzis, “Kalbin bu kadar karmaşık bir sinir ağına sahip olduğunu görünce çok şaşırdık. Bu sistemi anlamak, kalp hastalıkları konusunda devrim yaratabilir” dedi.

        Araştırmada zebra balığı modeli kullanıldığını ifade eden uzmanlar, bu balık türünün, kalp atış hızı ve fonksiyonlarında insan kalbine benzer özellikler gösterdiğini kaydetti.

        Zebra balığının, tek hücreli RNA dizilimi, elektrofizyoloji ve anatomik çalışmalarla kalpteki nöronların yapısı, organizasyonu ve işlevinin detaylı şekilde haritalandığı da belirtildi.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Konstantinos Ampatzis, araştırmanın bir sonraki aşamasında, kalbin sinir ağının stres, egzersiz veya hastalık gibi durumlarda nasıl çalıştığını ve beynin bu süreçteki rolünü inceleyeceklerini bildirdi.

        Ampatzis, kalp nöronlarındaki bozulmaların çeşitli rahatsızlıklara nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için çalışmaların sürdüğünü de söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bağırsak kanseri 50 yaş altında artıyor!
        Bağırsak kanseri 50 yaş altında artıyor!
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar