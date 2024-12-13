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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto para borsalarına erişim engeli - Kripto Para Haberleri

        Kripto para borsalarına erişim engeli

        SPK, aralarında MEXC, Coinex, Bitmart, Bitmex, Poloniex, Huobi ve HTX gibi bilinen platformların da yer aldığı kripto para borsalarına erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlatacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:02
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        Kripto para borsalarına erişim engeli
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        SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

        Söz konusu siteler arasında MEXC, Bitmart, Coinex, Bitmex, Poloniex, Huobi, Biconomy, Bitrue, Bitunix, BloFin, BTCC, BTSE, , CoinW, FameEX, Hotcoin, HTX, KCEX, ve WOO X gibi dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcısı olan kripto para platformları da yer alıyor.

        LİSANS VE İZİNLERİ ALMALARI GEREKİYOR

        SPK'nın söz konusu kripto para platformlarını engelleme kararını dayandırdığı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesi, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik hizmet sunan veya bu kişileri hedef almak amacıyla Türkçe dil desteği, reklam, pazarlama ve benzeri faaliyetleri yürüten yurt dışı merkezli platformların yasal bir zeminde faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor. Bu madde, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli standartları sağlamasını amaçlıyor. Bu standartlar arasında, platformların Türkiye’deki düzenleyici kurumlara gerekli başvuruları yapması, uygun lisans ve izinlere sahip olması, kullanıcı varlıklarının korunması adına gereken tedbirleri alması ve gerekli raporlama ile denetim mekanizmalarına uyum sağlaması yer alıyor.

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        GEÇİCİ LİSTE BAŞVURULARI SONA ERDİ

        Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan İstanbul merkezli hukuk bürosu Tevetoğlu Legal şu bilgileri paylaştı:

        "SPK, Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli koşulları yerine getirmesini talep etmektedir. Bu koşulların başında, ilgili platformların SPK tarafından oluşturulan Geçici Liste’ye dahil olması gelmektedir. Söz konusu liste, tam lisanslama süreçleri henüz tamamlanmamış olan mevcut geçiş döneminde faaliyet gösteren platformları düzenleyici çerçeve altına alarak bir anlamda “geçiş dönemi onayı” fonksiyonu üstlenmektedir.

        Henüz tam yetkilendirilmemiş olmakla birlikte, bu listeye giren platformlar SPK’nın gözetim ve denetimine açık bir şekilde faaliyetlerini sürdürürler.

        Geçici Liste’ye başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte, listeye dahil olamamış platformların artık Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yasal zeminde faaliyet göstermesi mümkün değildir. Bu durum, Türkiye pazarına girmek veya faaliyetlerini sürdürmek isteyen tüm aktörlerin, öngörülen standartları karşılama mecburiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Böylece piyasada faaliyet göstermek isteyen platformlar, SPK’nın belirlediği düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalmakta; uyum sağlamayanlar ise Türk yatırımcılara yönelik faaliyetlerini sürdürememektedir.

        Lisans yükümlülüklerinin belirlenmesiyle birlikte, Geçici Liste’de yer alan platformlar lisans süreçlerine geçebilecek ve tam anlamıyla yetkilendirilmiş bir şekilde Türkiye’de hizmet sunma imkânı elde edeceklerdir."

        İşte SPK'tarafından engelleme kararı alınan kripto para ve foreks siteleri listesi:

        -lionfunded.com
        -app.lionfunded.com
        -brightfunded.com
        -help.brightfunded.com
        -bemfunding.com
        -checkout.bemfunding.com
        -dashboard.bemfunding.com
        -www.bitmart.com
        -www.bitmex.com
        -phemex.com
        -orangex.com
        -dex-trade.com
        -www.mexc.com
        -www.bydfi.com
        -www.htx.com
        -www.coinw.com
        -woox.io
        -www.coinex.com
        -www.bitunix.com
        -www.btse.com
        -www.deribit.com
        -bitcastle.io
        -www.tapbit.com
        -www.hotcoin.com
        -www.biconomy.com
        -www.bitrue.com
        -latoken.com
        -slex.io
        -blofin.com
        -www.digifinex.ca
        -p2pb2b.com
        -www.fameex.com
        -www.darkex.com
        -otc.darkex.com
        -futures.darkex.com
        -exchange.pointpay.io
        -c-patex.com
        -exmo.com
        -bitstorage.finance
        -kanga.exchange
        -kinesis.money
        -kms.kinesis.money
        -cex.bitcoin.me
        -id.bitcoin.me
        -www.bit.com
        -nominex.io
        -changelly.com
        -btc-alpha.com
        -globe.exchange
        -www.btcc.com
        -exchange.bitsten.com
        -secondbtc.com
        -tidex.com
        -remitano.com
        -changenow.io
        -stormgain.com
        -poloniex.com
        -yobit.net/tr
        -www.cube.exchange
        -hitbtc.com
        -kcex.com
        -www.coinsate.com
        -miraclecash.com
        -www.tokenfon.com.tr
        -pozitifkripto.com
        -test.yuex.com
        -wofdex.com
        -www.forexurkey.vip
        -forexurkey.shop
        -markuptrade.com
        -panel.markuptrade.com
        -tr.aglobaltrade.com
        -www.expressglobalmarkets.com
        -expressmarketsacc.com
        -alphafinancemarket.co
        -client.alphafinancemarket.co
        -www.igmenkul-degerler.com
        -webtrader.pro-globaltrader.net
        -mobile.pro-globaltrader.net
        -acc.yatirimcigiris.net
        -jm-markets.com
        -hedefli.forexasistaniniz.com
        -www.xmtrmarket.direct
        -www.hf-turk.com
        -my.hf-turk.com
        -register.hf-turk.com
        -olivemarkets243.com
        -my.olivemarkets243.com
        -persyatirim37.com
        -sca.persyatirim37.com
        -wt.persyatirim38.com
        -rehber-fx.me
        -wolf-markets16.com
        -sca.wolf-markets16.com
        -wt.wolf-markets16.com
        -alcmenkul3.com
        -web29.alcglobaltrader.com
        -merkurcapital16.com
        -sca.merkurcapital16.com
        -asmenkuldegerler8.com
        -tr5.kataryatirim.com
        -client5.kataryatirim.net
        -klasfx238.com
        -hesabim.klasfx238.com
        -nova-markets4.com
        -sca.nova-markets4.com
        -proinvestline11.net
        -wt.siruscapital31.com
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