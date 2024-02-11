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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da - Son dakika haberi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili saldırganlardan biri yakalandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine asla izin vermeyiz. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Saldırıda 1 kişi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        "Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Tekirdağlılara selamlarımı gönderiyorum. Coşkunuz heyecanınız ve sevginiz için her birinize teşekkür ediyorum. Biz Tekirdağ'a hasbi olarak yürekten bağlıyız. Tekirdağ'ın tercihi ne olursa olsun şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik. Temennimiz 14 Mayıs'ta Tekirdağ'ı Cumhur İttifakı'nın renklerine katmaktı. Maalesef olmadı. Demek ki kendimizi çok iyi anlatamadık. İnsanımıza ulaşma noktasında engeller varsa mutlaka aşacağız. Çok daha fazla sayıda Tekirdağlı kardeşimin gönlüne girmek için çabalayacağız.

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        "KLASİK BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ BİLE ALAMIYORLAR"

        Biz ayıran ve ayrıştıran değil birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Bize oy versin veya vermesin sandığa giden her bir vatandaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Hangi siyasi partiden olursa olsun seçmen veli nimetimizdir. Bizi rakiplerimizden ayıran temel vasfımız budur. CHP'nin yaptığı gibi sandığa tıpış tıpış gideceksiniz şeklinde kibirli bir dil olmaz. Mesele CHP zihniyetinin sadece oy verenlere değil kendilerine oy verenlere dahi hizmet vermemesi. Vatandaşımız klasik belediyecilik hizmetlerini almakta bile zorlanıyor.

        "SEÇİM YENİLGİSİNİN FATURASINI BAY KEMAL'E KESTİLER"

        Kimi fırsat bulursa yönetimindeki belediyeye uğruyor, zafiyetlerini kendi kusurlarını da kabul etmiyorlar. Depremzedelerimize bugün bile onlar adına hicap duyduğumuz hakaretleri savurmaktan çekinmediler. Bir gün bile olsun özeleştiri yapmadılar. Acaba biz nerede hata yapıyoruz diye sormadılar. Son seçim yenilgisinde de tüm faturayı bay Kemal'e kestiler. CHP başta olmak üzere muhalefetin mazisine baktığınızda bunun gibi sayısız skandallarla karşılaşırsınız.

        "CHP'NİN İSTİSMAR SİYASETİ 31 MART'TA SON BULACAK"

        Anadolu insanını hiçbir zaman hürmete ve hizmete layık bulmadılar. Kandil'deki terör elebaşı bunlar için oy istedi. Şimdi DEM'lenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar. Bunların milli iradeye saygıları yok. Bunlarda demokrasiye bağlılık yok, sokağa kulak vermek yok. Bunlarda Türkiye'yi büyütmek gibi bir dert yok. Bunun yerine tek parti dönemi faşizmine özlem var. Vatandaşa tepeden bakmak, terör örgütlerine şaşı bakmak var. Vatandaşlarımızı korkutmak, endişelerini istismar etmek var.

        Millet nazarında tüm kredilerini tüketmişlerdir. CHP'nin istismar siyaseti inşallah 31 Mart'ta son bulacaktır. Önümüzdeki 50 gün boyunca her zamankinden çok daha fazla çalışacağız. Başkalarının fitne girişimlerine karşı kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Gerilimi körükleyenlerden değil kardeşliği savunanlardan olacağız.

        "KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ SALDIRIDA BİR KİŞİ YAKALANDI"

        Dün Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıyı bir kez daha lanetliyorum. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine asla izin vermeyiz. Saldırıda yaralanan kardeşimize şifalar diliyorum. Son 21 yıldır olduğu gibi terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Saldırıda 1 kişi yakalandı inşallah diğerlerini de yakalayacağız.

        KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

        Muhalefet illerimizi afete hazırlamak açısından hiçbir somut adım atmıyor. Ama inşallah Tekirdağ'da kentsel dönüşümle ilgili adımlarımızı atacağız. Tekirdağ'da Cüneyt kardeşimizle birlikte Tekirdağ'ı yeniden ayağa kaldıracağız. Yeniden Tekirdağ diyoruz. İnşallah 31 Mart yerel seçimleri Tekirdağ'ımız için bir milat olacaktır. "

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