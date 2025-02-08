Alman devi Dortmund'un yakından takip ettiği isimlerden olan Arroyo, son olarak PSV ve Fiorentina'nın da radarındaydı.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer de bu transfer için olumlu rapor verirken başkan Serdal Adalı'nın bir süredir yürüttüğü pazarlıklar olumlu sonuçlandı.