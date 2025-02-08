TIME dergisi, Elon Musk'ı Başkan'ın Oval Ofis'teki masasında otururken tasvir etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden dünyanın en zengin insanı Elon Musk, TIME dergisi tarafından Başkan Trump'ın Oval Ofis'teki masasında Başkan koltuğunda otururken tasvir edilerek kapağa taşındı.

Elon Musk'ın Trump'a kampanya süreci ve sonrasında verdiği kesintisiz destek, Trump'ın "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" (DOGE) kurup Musk'ı geniş yetkilerle başına geçirmesi karşılığını buldu.

Birçok devlet kurumu veritabanına erişimi bulunan ve bu nedenle ABD'de büyük bir tartışma konusuna dönüşen DOGE, Musk'ın ABD ve küresel siyasette çok daha fazla etkili olmasının yolunu açıyor. Bu sebeple ABD'de, "Ülkenin fiili Başkan'ı Elon Musk" eleştirileri yükseliyor.

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Ancak yorumlar, Başkan Trump'ın bu kapaktan pek de hoşnut olmadığı yönünde. Japonya Başbakanı Kishida ile Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısı sırasında bir gazeteciden kapağa dair yorumu olup olmadığı sorusunu alan Trump, sert bir şekilde "Hayır" cevabını verdi. Ve ekledi: "TIME dergisi hala faaliyette mi? Bunu bile bilmiyordum."

Trump'ın Time dergisinin hala faaliyette olup olmadığını bilmemesi pek olası değil. Çünkü sadece iki ay önce dergi kendisini "Yılın Kişisi" seçtiğinde kendi yüzü derginin kapağından dışarı bakıyordu.

Ancak kesin olan bir şey var ki o da Musk'ın Trump'ın gözüne girmeye hevesli göründüğü.

TIME'ın yeni kapağının yayınlanmasından birkaç saat sonra, Musk sahibi olduğu sosyal medya platformunda Başkan'ı övmek için "Donald Trump'ı heteroseksüel bir erkeğin başka bir erkeği sevebileceği kadar çok seviyorum" paylaşımını yaptı.