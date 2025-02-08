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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hemşire Selen Naycı Dicle Nehri'nde ölü bulundu! Rojin'i akıllara getirdi... | Son dakika haberleri

        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu! Rojin'i akıllara getirdi...

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaybolan, 26 yaşındaki hemşire Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Selen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selen hemşire, Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i akıllara getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:36
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        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
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        Şırnak'ta, hemşire Selen Naycı'dan (26) haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görülmesi üzerine, nehir çevresinde arama yapıldı.

        KİŞİSEL EŞYALARI BULUNDU

        Cansız bedeni bulunan Selen Naycı, 26 yaşındaydı.
        Cansız bedeni bulunan Selen Naycı, 26 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre aramalarda Naycı'nın kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri bu kez nehirde arama çalışması başlattı.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi.

        CANSIZ BEDİNİNE ULAŞILDI

        Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SELEN, ROJİN'İ AKILLARA GETİRDİ

        Selen hemşire, Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i akıllara getirdi.

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