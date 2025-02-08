Son günlerde bir kez daha Trabzonspor’la masaya oturan Galatasaray önce teklifini 4,5 milyon seviyesine çekti ardından bir geri adım daha attı. Bordo-mavili kulübün 5 milyon Euro’nun nakit ödenmesi ve KDV’nin de sarı-kırmızılılarca karşılanması talepleri sarı-kırmızılıları masadan kalkmaya itti.