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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig 2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları - Futbol Haberleri

        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

        Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. ve 3. Lig'lerde yaşanacak mücadeleleri HT Spor platformlarından seyredebilirsiniz. İşte karşılaşmaların canlı yayını

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:41
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        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
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        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

        Nesine 2. Lig 21. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 19. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi.

        İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 1461 Trabzon FK - Sincan Belediyesi Ankaraspor (HT Spor YouTube)

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Futbol Kulübü (HT Spor TV)

        09 Şubat Pazar

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor (HT Spor YouTube)

        14.00 Muş Spor Kulübü - Bursaspor (HT Spor TV)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Balıkesirspor - Silivrispor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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