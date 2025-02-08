2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Nesine 2. Lig 21. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 19. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi.

İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

14.00 1461 Trabzon FK - Sincan Belediyesi Ankaraspor (HT Spor YouTube)

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Çimentaş Elazığspor - Artı Değer Van Futbol Kulübü (HT Spor TV)

09 Şubat Pazar

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor (HT Spor YouTube)

14.00 Muş Spor Kulübü - Bursaspor (HT Spor TV)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Balıkesirspor - Silivrispor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor (HT Spor YouTube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.