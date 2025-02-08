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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bit pazarında bıçaklanan İtalyan şefin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi öldü | Son dakika haberleri

        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!

        İstanbul Kadıköy'de, alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi'in, 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:06
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        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
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        İstanbul'da olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.

        İddiaya göre; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

        BİT PAZARINDA ALIŞVERİŞ YAPACAKTI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

        5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

        Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi.

        YAŞAM MÜCADELESİ 14 GÜN SÜRDÜ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi'ın yoğun bakıma alındı. Minguzzi 14 gün tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

        İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı.

        ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Saldırıyı gerçekleştiren B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki ayrı sabıkasının bulunduğu tespit edildi. İki şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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