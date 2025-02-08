İstanbul'da olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.

İddiaya göre; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.

BİT PAZARINDA ALIŞVERİŞ YAPACAKTI DHA'daki habere göre çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmeledi.

YAŞAM MÜCADELESİ 14 GÜN SÜRDÜ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Mattia Ahmet Minguzzi'ın yoğun bakıma alındı. Minguzzi 14 gün tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı.