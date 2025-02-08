Bianca Censori'nin Grammy çıplaklığı: Kanye West'in istismarı mı, yoksa bir tür 'performans sanatı' mı?

Bu yılki Grammy Ödülleri'nde pek çok müzikal başarı ödüllendirilmesine rağmen, manşetlere bakılırsa, ödülü asıl kazanan Bianca Censori'nin kırmızı halı görünümü oldu.

'En İyi Rap Şarkısı' dalında Grammy'ye aday gösterilen eşi Kanye West ile kırmızı halıda yürüyen Bianca Censori, ilk başta büyük boy siyah bir kürk mantoyla göründü. Çift, fotoğraf çekilmek üzere durduğunda, Censori kürkünü yere attı ve Grammy'yi gölgede bırakan çıplaklığı ortaya çıktı.

İç çamaşırı olmadan, şeffaf bir mini elbise giymişti Bianca Censori...

Tepeden tırnağa siyah giyinen Kanye West'in aksine Bianca Censori'nin çıplaklığı şoke ediciydi. Evet, bu zamana kadar West ile her fotoğrafında çıplaklık dozu yüksekti ama zirveye bu kırmızı halıda ulaşmıştı.

Bella Hadid, 2017 Met Gala'ya transparan bir tulumla katılmıştı

GEÇMİŞTEKİ ÜNLÜ TRANSPARANLARIN DA ÖTESİNDE

Bianca Censori'nin Grammy'de giydiği gibi tül elbise, Cher'in Met Gala'da giydiği Bob Mackie imzalı elbisesiyle ünlü olduğu 1974'ten bu yana kırmızı halı kıyafetlerinin sınırlarını zorladı.

Elbette bugüne dek kırmızı halıda pek çok ünlü isim şaşırtıcı derecede cesur kıyafetlerle kendini gösterdi. Rose McGowan, 1998'de MTV Video Müzik Ödülleri'ne Marilyn Manson ile birlikte, tasarımcı Maja Hanson imzalı tamamen zincirlerden oluşan elbiseyle katıldı.

2014'te Rihanna, CFDA Moda Ödülleri'nde 230 bin parıltılı taşla süslenmiş transparan bir elbise giydi. 2017 Met Gala'da hem Kendall Jenner hem de Bella Hadid transparan kıyafetleriyle öne çıktı. 2022'de Florence Pugh, Roma'daki bir defilede göğüs uçlarını ortaya çıkaran pembe elbisesiyle ilgi topladı.

Rihanna'nın, 2014'teki CFDA Moda Ödülleri'nde giydiği 230 bin parıltılı taşla süslenmiş transparan elbise, unutulmaz kırmızı halı elbiseleri arasında yeralıyor.

Bugüne dek birçok moda yorumcusu için bu şeffaf, transparan veya minimal olarak nitelendirilebilecek giysiler, cesur moda ifadeleri olarak algılandı. Kadınların görünüşleri ve bedenleri üzerinde kontrol sahibi olma gücünü gösteren bir zaferi simgelediğini söyleyenler de vardı.

İsmini saydığımız ünlü isimlerin belki de bu kadar popüler kalmalarının nedeni kıyafet seçimleriydi. Ancak bu eğilimin artık gözden düştüğü fikri, Bianca Censori'nin üzerine çektiği tepkilere bakılırsa daha baskın görünüyor. REKLAM Bu yılki Grammy kırmızı halısının en şık isimleri arasında Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Chrissy Teigen ve Shakira vardı. Önemli isimler, bedenlerini teşhir ettikleri kıyafetlerden ziyade tamamen tasarımıyla öne çıkan görünümlere önem verdi. Kanye West ve Bianca Censori'nin kırmızı halı gösterisi, transparan giyinmeye ilişkin bazı örneklerin aldığı olumlu tepkilerin çok uzağındaydı. Acıma ve aşağılama içeren yorumlara, aslında Censori'nin, West'in esiri olduğu, onun istediği gibi giyinmeye zorlandığı şeklinde taciz suçlamaları eklendi. Kanye West'i genç eşini istismar etmekle suçlayanlar çoğunluktaydı. Tepkiler yüksek perdeden verilirken, Bianca Censori sessiz kalmaya devam etti. Medyada hiç konuşmadı. Tek iletişim şekli bedeniydi adeta. Poz verirken bakışlarının boş olması, bu kadar cesur kıyafetler giyme seçimini kendisinin yapmadığı yönündeki varsayımları destekliyordu. West'in yanındaki kadınların davranışlarını kontrol etme konusundaki itibarı bu varsayımları güçlendiriyordu. Bazıları, Bianca Censori'nin giydiği kıyafetlerin bir tür 'performans sanatı' olduğunu savundu. Peki, gerçekten Censori'nin çıplaklığı bir sanat mıydı? Bu gösterileri kimin düzenlediğine ya da ilgi çekmenin ötesinde amaçlarının ne olduğuna bakılmaksızın, Censori'nin görünümü, savunmasız bir vücut ile dünya arasında koruyucu bir katman olarak giysilerin amacını da sorguladıkları şeklinde yorumlandı. Tuhaf derecede açık kıyafetler giyerek dikkat çeken biri için bu kıyafet seçimi mantıklı gibi görünebilir. Ama Censori'nin hiçbir şey giymediğini unutmamak gerekiyor. REKLAM Yani asıl soru şu: Censori daha ne kadar ileri gidebilir? Kanye West ise eşinin Grammy kırmızı halısındaki 'kıyafetinin' ödüllerden ve törendeki gösterilerden daha fazla konuşulmasından memnun görünüyor. 47 yaşındaki Kanye West, 30 yaşındaki eşini istismar ettiği şeklindeki eleştirileri haklı çıkaracak açıklamasıyla şaşırttı. Kendisinin ve Bianca Censori'nin kırmızı halıdaki görünümüne gelen tepkilerden övünerek bahsetti.