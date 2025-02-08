Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
MOBY DICK
(Herman Melville)
On dokuzuncu yüzyıl Amerikan edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Herman Melville, denizcilik deneyimlerinden ve insan doğasına dair derin gözlemlerinden ilham alan eserleriyle tanınır. Eserlerinde yaşamın karmaşıklığını, doğanın gücünü ve insanın bu güç karşısındaki çaresizliğini çarpıcı bir şekilde yansıtır. Moby Dick ise Melville’in başyapıtı olarak kabul edilir ve dünya edebiyatının ölümsüz klasiklerinden biridir. Balina av gemisi olan Pequod’un güvertesinde, tek gözünü dev beyaz balina Moby Dick’e âdeta saplantılı bir kinle dikmiş Kaptan Ahab, hırs ve intikam dolu bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu yolculukta mürettebatın her üyesi, Ahab’ın saplantısının yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalacaktır. Melville doğa karşısında insanın çaresizliğini, intikamın yıkıcılığını ve insan ruhunun karanlık dehlizlerini derinlikli bir dil ve zengin simgesel bir anlatımla kaleme alıyor.
GENÇ MUNGO
(Douglas Stuart)
Shuggie Bain'in Booker Ödüllü yazarı Douglas Stuart'ın acıların ve mezhepsel şiddetin hüküm sürdüğü dünyayı aşkın bir güzellikle kaleme aldığı Genç Mungo, Can Yayınları etiketiyle raflarda. Karakterlerinin gündelik hayatlarını lirizmle zenginleştiren Douglas Stuart, bu romanında dinsel ve cinsel tutuculuğun insanı nerelere sürükleyebileceğini insancıl bir bakış açısıyla yansıtıyor. Sınıfsal özelliklerin değer yargılarını nasıl etkilediğini, kişilerin yaşamını nasıl farklı uçlara götürdüğünü akıcı bir dille anlatıyor. Eser, 80'lerin Glasgow'unda işçi sınıfı yaşamının canlı bir tasviri ve "tehlikeli" bir ilk aşkın derinden etkileyen hikâyesi.
HABERCİ YILDIZLAR
(Neil deGrasse Tyson)
Neil deGrasse Tyson, medeniyete kozmik bakış açısıyla yaklaşıp zamanımızın önemli “kırmızı çizgi”lerine –savaş, siyaset, din, hakikat, güzellik, cinsiyet ve ırk– hepimiz için daha derin bir birlik duygusu uyandıracak şekilde ışık tutuyor. Bilimin dünyayı nasıl gördüğünü anlamak ve gezegenimiz hakkında derinlemesine düşünmek; hayattaki öncelikleri yeniden değerlendirme ve şekillendirme gücüne sahip. Tyson bunu biliyor ve bu düşüncelerin kültürden topluma, bireysel hayatlardan uygarlığa kadar hiçbir bakış açısını etkilemekten geri kalamayacağını gösteriyor. Yıldız tozuna, mantığa, mizaha ve zarafete bulanmış diliyle bize rehberlik eden Haberci Yıldızlar, küresel çatışmaların çözümüne dair içgörülerden hayatta olmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatmaya kadar, evrendeki yerimize dair bir dizi parlak ve güzel gerçeği samimiyetle ortaya koyuyor.
ZAMANIN DALGALARI
(Hasan Türksel)
Öykü, deneme, söyleşi ve çevirileriyle tanınan Hasan Türksel’in kaleme aldığı Zamanın Dalgaları, Can Yayınları'ndan çıktı. Zamanın Dalgaları, farklı tarihsel aralıklarda sıçrayan, anlatıcının bilincinin bütün çıplaklığıyla dışarı vurduğu, kurmacayla kurmaca dışı arasındaki sınırları açıkça ihlal eden bir roman. Yazar, Zamanın Dalgaları’nda A. Manguel’in, J.L. Borges’in, W.G. Sebald’in yolundan gidiyor ve okura çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Romanda, Den Haag’daki Alberto Manguel söyleşisine gitmek için hazırlanan Otto’nun zihni giderek farklı meselelere takılıyor; okuduğu metinler, çektiği fotoğraflar, denizci babasının mektupları ve eşi Esther’in söylemleri üzerinden hayata dair yeni sorgulamaların önü açılıyor.
HEP SEN KAZAN
(Mehdi Hasan)
Antik Yunan’dan günümüzün siyaset sahnesine uzanan örneklerle münazara, ikna ve topluluk önünde konuşmaya dair bilinmesi gereken her şeyi kapsayan Hep Sen Kazan Boyner Yayınları'ndan okurla buluştu. Ödüllü gazeteci ve münazara ustası Mehdi Hasan, tartışmanın demokrasinin can damarı ve gerçeği ortaya çıkarmanın en kesin yolu olduğuna inanıyor. Mehdi Hasan kitabında Aristo, Martin Luther King, Churchill gibi tarihe damga vuran hatiplerin stratejilerini, modern tartışma yöntemleriyle harmanlıyor. Üç Kuralı, Judo Hareketleri, Zinger Sanatı ve Gish Yardırması gibi taktiklerden ikna biliminin ethos, logos, pathos kavramlarına kadar birçok konuyu detaylıca ele alıyor. Münazarada kanıt toplamanın öneminden hikâye anlatımının gücüne, mizahın tartışmalardaki etkisinden empatik ve eleştirel dinlemenin değerine kadar geniş bir yelpazede strateji önerilerinde bulunuyor.
BALKANLAR, İKİ DÜNYA ARASINDA BİR TARİH
(Dennis P. Hupchick)
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Balkanlar, İki Dünya Arasında Bir Tarih” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Dennis P. Hupchick’in kaleme aldığı, Cengiz Yolcu’nun dilimize çevirdiği kitap, bu kadim coğrafyanın karmaşık ve renkli tarihini ve çok katmanlı kimliklerini kapsamlı bir şekilde ele alarak okuru coğrafyanın derinliklerine götürüyor. Bizans İmparatorluğu’ndan Osmanlı hâkimiyetine, romantik milliyetçilik döneminden Komünizm çağına kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bu eser, güçlü tarihsel anlatısıyla dikkat çekiyor. Hupchik’in asırlara yayılan tarihsel tasvir ve tespitleri sadece kronolojik bir silsileyi değil, Ortodoks Hristiyan, İslam ve Batı ve Orta Avrupa medeniyetlerinin daimî bir etkileşim hâlinde olduğu bu biricik coğrafyayı akademik titizlik ve bir anlatı ustalığıyla okura sunuyor.
BİR DAHA BAK
(Tali Sharot-Cass R. Sunstein)
Hayatınızın en güzel günü hangisiydi? Peki o günü tekrar tekrar yaşasanız sizce nasıl hissederdiniz? Muhtemelen giderek anlamını yitirirdi. Böyleyiz... Hafta başında bizi heyecanlandıran şey hafta sonu geldiğinde sıkar. Bir zamanlar nefes kesici bulduğumuz ilişkiler, işler, şarkılar, sanat eserleri bir süre sonra ışıltısını kaybeder. İnsan alışır ve iyi şeyleri fark etmemeye başlar. Tabii kötü olanları da: Kirli havaya alışır, kendisine zarar veren ilişkileri sürdürür, hatalı davranışlara karşı kayıtsızlaşır, eşitsizliğe karşı körleşir. Peki ya her şeyi yeniden görmenin bir yolunu bulabilseydik? Ya sadece gözalıcı şeylere duyduğumuz hayret duygusunu, çoktandır göz ardı ettiğimiz şeylere karşı da yeniden kazanabilseydik? Domingo Yayınları'ndan çıkan Bir Daha Bak, rutinlerimizi bozmanın beyni nasıl sıfırlayabileceğini ve böylece günlerimizi yeniden yeşertip, daha mutlu ve tatmin edici hayatlar yaşamamızı sağlayabileceğini gösteren çığır açıcı bir çalışma.
BENİM YÜZÜMDEN
(Tuğçe Isıyel)
Klinik psikolog, psikoterapist ve yazar Tuğçe Isıyel, novella türündeki yeni eseri Benim Yüzümden Everest Yayınları'ndan çıktı. Bir ayrılık hikâyesinin aralanan perdesinden bizi çok gerilere götüren bir yapıt. Yazar, duyula duyula iç sese dönüşen dış seslere veriyor kulağını. Ana karakter üzerinden yaranın ne kadar derinde olduğuna bakarken buna okuru da şahit ediyor. Isıyel, edebiyat ve psikoloji arasında kurduğu bağ ve ortaya koyduğu özgün yaklaşım ile geniş okur kitlelerine hitap ediyor.