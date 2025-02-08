Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralanan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, yeni takımında giyeceği forma numarasını, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden genç Muhammed Emin Özkan'ın anısına seçti
Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, 17 numaralı formayı tercih etti.
Yeni takımıyla imza töreninde basın mensuplarının karşısına çıkan İtalyan hücum oyuncusu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan için bu numarayı seçtiğini belirtti.
Zaniolo, genç yaşta hayata veda eden Muhammed Emin Özkan'ın anısını yaşatmak ve babasına verdiği sözü tutmak için 17 numarayı seçtiğini söyledi.
İmza töreninde konuşan Zaniolo şunları söyledi:
"Bunu aldım çünkü Türkiye'de, hakkımda mesaj atan bir çocuk vardı. O sırada Türkiye'de deprem oldu ve o kurtulamadı. Babası bana, oğlunun tişörtündeki numarayı alıp almayacağımı sordu, çünkü 17 onun en sevdiği sayıydı. Babasına sözüm var, oradan kaldı ve ben de onu aldım."
BABASINA FORMA VERMİŞTİ
Galatasaray, Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan'ı Antalya'da konuk etmişti. Sarı-kırmızılılara yeni transfer olan Nicolo Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı forma hediyesinde bulunmuştu.