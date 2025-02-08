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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kapalıçarşı'da, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında da 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:34 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:34
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        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
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        İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

        9 MİLYAR TL'LİK YASA DIŞI PARA

        AA'da yer alan habere göre bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö'nün de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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        20 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENDİ

        Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı. Gözaltına alınan 40 şüphelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istemişti.

        10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Savcılık tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 10'u, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

        BAŞKAN YARDIMCISI DA SERBEST

        Diğer 30 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında da 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu! Haberi Görüntüle
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