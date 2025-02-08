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        Haberler Gündem Esenyurt Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe | SON DAKİKA HABERLER

        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!

        Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip olan kenti İstanbul'un Esenyurt ilçesi, geçen yıl 988 bin 369 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olmaya devam ederken nüfus olarak 57 kenti geride bıraktı. İşte, şehirleri geride bırakan 5 ilçe...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:52
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        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
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        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye nüfusu, 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

        İSTANBUL 16 MİLYONA YAKLAŞTI

        AA'da yer alan habere göre Türkiye'nin yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma ünvanını korudu.

        ESENYURT BİRİNCİ SIRADA

        2023'te 978 bin 7 kişinin bulunduğu ilçede, 2024'te yaşayanların sayısı 10 binden fazla artarak 988 bin 369 kişiye çıktı.

        57 ŞEHRİ GERİDE BIRAKTI

        Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 şehrini de geride bıraktı. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

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        İLK 5'TE SIRALAMA DEĞİŞTİ

        Esenyurt'un ardından 2023'te ikinci sırada Gaziantep'in Şahinbey, üçüncü sırada Ankara'nın Çankaya ilçesi yer alıyordu. Çankaya, nüfus artışıyla geçen yıl Şahinbey'i geride bıraktı.

        947 bin 330 nüfuslu Çankaya'yı, 946 bin 812 kişiyle Şahinbey takip ediyor. Dördüncü sırada yer alan Ankara'nın Keçiören ilçesinin 932 bin 128, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 888 bin 696 kişilik nüfusu bulunuyor.

        En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in 2'şer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer alıyor.

        EN YÜKSEK NÜFUSLU 5 İLÇE

        Esenyurt: 988.369

        Çankaya: 947.330

        Şahinbey: 946.812

        Keçiören: 932.128

        Şehitkamil: 888.696

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        #istanbul
        #Esenyurt
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